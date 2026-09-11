Занадто тупо, щоб померти: рецензія на чорну комедію "Справжній герой"
Французький режисер Ромен Гаврас, який колись прославився романами з Ритою Орою та Дуа Ліпою, зняв сатиричну чорну комедію про світ багатих і знаменитих та про їхні безглузді спроби запобігти Апокаліпсису.
В український прокат вийшов фільм із грандіозним акторським складом. У фільмі "Справжній герой" (оригінальна назва "Жертва") зіграли Кріс Еванс, Сальма Хаєк, Венсан Кассель та Аня Тейлор-Джой.
Про що чорна комедія "Справжній герой" з Крісом Евансом і Сальмою Хаєк
На мальовничому грецькому острові, у скельній печері, збираються зірки та найбагатші люди планети з благородною та благодійною місією — врятувати Землю. Тепер техномільярдер Бен Брейкен (Венсан Кассель) готується видобувати корисні копалини з океану, щоб "не турбувати" земні надра.
Дружина мільярдера, місіс Брейкен (Сальма Хаєк), фліртує зі знаменитостями чоловічої статі на очах у чоловіка, демонструючи глибоке декольте, а девіз програми Брейкена, який світиться при вході на територію банкету: "Зробимо Землю знову крутою".
Одним словом, вже з перших кадрів ми бачимо алюзії на передвиборчу кампанію Дональда Трампа та поведінку Лорен Санчес (дружини мільярдера Джеффа Безоса) на публіці.
Важливий гість заходу — актор Майк Тайлер (Кріс Еванс), чию участь було скасовано через істеричний виступ на публіці деякий час тому, і який тепер намагається відновити свої позиції. Щоправда, він, як і раніше, відчуває, що створений для чогось важливішого в житті, він чує поклик, але поки що його цікавить лише інтенсивність росту волосся на голові.
Крім того, він сподівається надихнути публіку своєю палкою промовою про лицемірство гостей банкету і, як і слід було очікувати, не знаходить розуміння у аудиторії, обвішаній діамантами.
Герой Еванса ні в чому не впевнений, не розуміє, хто він, і не володіє необхідною інтелектуальною ємністю для логічної побудови власних розумових процесів. Тому інтуїтивне відчуття того, що Майк Тайлер має зробити щось важливе для планети, блукає в ньому як нервова метушня й безперервний розумовий "свербіж". Він — чиста й трепетна, але не обтяжена інтелектом душа, що потрапила у глянцевий світ великих грошей і ще більшого цинізму, не будучи до нього готовою. Якщо коротко: він зовсім заплутався.
Тим часом елітна публіка, що зібралася на острові, навіть не підозрює, що на неї готується напад з боку фанатичних прихильників порятунку Землі на чолі з провидицею Джоан (Аня Тейлор-Джой).
Юна екотерористка переконана, що планеті загрожує знищення через виверження місцевого вулкану, і тому їй потрібні три жертви: "Сила", "Любов" і "Герой". На її переконання, принесення в жертву трьох людей зупинить кінець світу. Усі вони мають бути кинуті в жерло вулкана.
Фільм Ромена Гавраса — стовідсоткова сатира на тему цинізму сучасного світу, в якому сторізи та лайки цінуються вище за сенс, хайп – важливіший за смерті, а мільйонери влаштовують банкети за ціною острова заради збору коштів для бідних або заради порятунку екології.
За своїм духом чорна комедія "Справжній герой" Гавраса має багато спільного з "Бугонією" Йоргоса Лантімоса і, водночас, з "Трикутником смутку" Рубена Естлунда. Іронія та сатира на актуальні теми, гротескно доведені до абсурду, покликані підкреслити безглуздість, цинізм і подвійні стандарти.
Бик вступає у війну з Юпітером. Результат передбачуваний, але спостерігати за цим процесом цікаво.
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