Занадто тупо, щоб померти: рецензія на чорну комедію "Справжній герой"

В український прокат вийшов фільм із грандіозним акторським складом. У фільмі "Справжній герой" (оригінальна назва "Жертва") зіграли Кріс Еванс, Сальма Хаєк, Венсан Кассель та Аня Тейлор-Джой.

Трейлер фільму "Справжній герой"

Про що чорна комедія "Справжній герой" з Крісом Евансом і Сальмою Хаєк

На мальовничому грецькому острові, у скельній печері, збираються зірки та найбагатші люди планети з благородною та благодійною місією — врятувати Землю. Тепер техномільярдер Бен Брейкен (Венсан Кассель) готується видобувати корисні копалини з океану, щоб "не турбувати" земні надра.

Дружина мільярдера, місіс Брейкен (Сальма Хаєк), фліртує зі знаменитостями чоловічої статі на очах у чоловіка, демонструючи глибоке декольте, а девіз програми Брейкена, який світиться при вході на територію банкету: "Зробимо Землю знову крутою".

Видео дня

Кадр із фільму "Справжній герой"

Одним словом, вже з перших кадрів ми бачимо алюзії на передвиборчу кампанію Дональда Трампа та поведінку Лорен Санчес (дружини мільярдера Джеффа Безоса) на публіці.

Важливий гість заходу — актор Майк Тайлер (Кріс Еванс), чию участь було скасовано через істеричний виступ на публіці деякий час тому, і який тепер намагається відновити свої позиції. Щоправда, він, як і раніше, відчуває, що створений для чогось важливішого в житті, він чує поклик, але поки що його цікавить лише інтенсивність росту волосся на голові.

Будучи знаменитою та дуже заможною, Сальма Хаєк зіграла саму себе

Крім того, він сподівається надихнути публіку своєю палкою промовою про лицемірство гостей банкету і, як і слід було очікувати, не знаходить розуміння у аудиторії, обвішаній діамантами.

Герой Еванса ні в чому не впевнений, не розуміє, хто він, і не володіє необхідною інтелектуальною ємністю для логічної побудови власних розумових процесів. Тому інтуїтивне відчуття того, що Майк Тайлер має зробити щось важливе для планети, блукає в ньому як нервова метушня й безперервний розумовий "свербіж". Він — чиста й трепетна, але не обтяжена інтелектом душа, що потрапила у глянцевий світ великих грошей і ще більшого цинізму, не будучи до нього готовою. Якщо коротко: він зовсім заплутався.

Тим часом елітна публіка, що зібралася на острові, навіть не підозрює, що на неї готується напад з боку фанатичних прихильників порятунку Землі на чолі з провидицею Джоан (Аня Тейлор-Джой).

Юна екотерористка переконана, що планеті загрожує знищення через виверження місцевого вулкану, і тому їй потрібні три жертви: "Сила", "Любов" і "Герой". На її переконання, принесення в жертву трьох людей зупинить кінець світу. Усі вони мають бути кинуті в жерло вулкана.

Кадр із фільму "Справжній герой"

Фільм Ромена Гавраса — стовідсоткова сатира на тему цинізму сучасного світу, в якому сторізи та лайки цінуються вище за сенс, хайп – важливіший за смерті, а мільйонери влаштовують банкети за ціною острова заради збору коштів для бідних або заради порятунку екології.

За своїм духом чорна комедія "Справжній герой" Гавраса має багато спільного з "Бугонією" Йоргоса Лантімоса і, водночас, з "Трикутником смутку" Рубена Естлунда. Іронія та сатира на актуальні теми, гротескно доведені до абсурду, покликані підкреслити безглуздість, цинізм і подвійні стандарти.

Бик вступає у війну з Юпітером. Результат передбачуваний, але спостерігати за цим процесом цікаво.

Раніше Фокус розповідав, яким вийшов фільм "Бугонія".

Також ми писали про новий фільм Рідлі Скотта, у якому він уявив, яким буде кінець світу.