Слишком тупо, чтобы умереть: рецензия на черную комедию "Настоящий герой"

В украинский прокат вышел фильм с грандиозным актерским составом. В "Настоящем герое" (оригинальное название "Жертва") сыграли Крис Эванс, Сальма Хайек, Венсан Кассель, Аня Тейлор-Джой.

Трейлер фильма "Настоящий герой"

О чем черная комедия "Настоящий герой" с Крисом Эвансом и Сальмой Хайек

На красивой греческом острове, в скальной пещере, собираются звезды и главные миллиардеры планеты с благородной и благотворительной миссией – спасти Землю. Теперь техномиллиардер Бен Брейкен (Венсан Кассель) готовится добывать полезные ископаемые из океана, чтобы "не беспокоить" земные недра.

Супруга миллиардера, миссис Брейкен (Сальма Хайек) флиртует со знаменитостями мужского пола на глазах у мужа, демонстрируя глубокое декольте, а девиз программы Брейкена, который светится при входе на территорию банкета: "Сделаем Землю снова крутой".

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Кадр из фильма "Настоящий герой"

Словом, с первых кадром мы видим отсылки, к предвыборной кампании Дональда Трампа и поведению Лорен Санчес (супруги миллиардера Джеффа Безоса) на публике.

Важный гость события – актер Майк Тайлер (Крис Эванс), который подвергся отмене по причине истерического выпада на публике некоторое время назад, и теперь пытается восстановить позиции. Правда, он все так же чувствует, что создан для чего-то более важного в жизни, он слышит зов, но пока его интересует только интенсивность роста волосяного покрова на голове.

Будучи знаменитой и очень богатой, Сальма Хайек сыграла себя

Еще он надеется вдохновить публику своей горячей речью о лицемерии собравшихся на банкет и, ожидаемо, не находит понимания аудитории, обвешанной бриллиантами.

Герой Эванса ни в чем не уверен, не понимает, кто он, и не обладает должной интеллектуальной емкостью, для логического построения собственных мыслительных процессов. Поэтому интуитивное чувство того, что Майк Тайлер должен сделать нечто важное для планеты, бродит в нем нервной суетой и непрекращающимся мыслительным "зудом". Он – чистая и трепетная, но не обремененная интеллектом душа, попавшая в глянцевый мир больших денег и еще большего цинизма, будучи к нему не готовым. Если коротко: он совсем запутался.

Тем временем, элитная публика, собравшаяся на острове, не подозревает, что на них готовится нападение со стороны фанатичных сторонников спасения Земли во главе с провидицей Джоан (Аня Тейлор-Джой).

Юная эко-террористка уверена, что планете угрожает уничтожение из-за извержения местного вулкана, и поэтому ей требуются три жертвы: "Сила", "Любовь" и "Герой". По ее убеждению принесение в жертву троих человек остановит конец света. Все они должны быть брошены в жерло вулкана.

Кадр из фильма "Настоящий герой"

Картина Ромена Гавраса – стопроцентная сатира на тему цинизма современного мира, в котором сториз и лайки стоят дороже смыслов, хайп – важнее смертей, а миллионеры устраивают банкеты по цене острова ради сбора средств бедным или ради спасения экологии.

По духу черная комедия "Настоящий герой" Гавраса имеет много общего с "Бугонией" Йоргоса Лантимоса и, одновременно, "Треугольником печали" Рубена Эстлунда. Ирония и сатира на злободневные темы, гротескно доведенные до абсурда, призванные подчеркнуть сумасбродность, цинизм и двойные стандарты.

Бык выходит на тропу войны с Юпитером. Итог предсказуем, но за процессом наблюдать небезынтересно.

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