Живое выступление MELOVIN во время модного шоу: как прошел один из самых ожидаемых показов Недели моды

Масштабные шоу во время сезонов модного украинского марафона стали уже доброй традицией для Andreas&Moskin. В этот раз украинские дизайнеры Андреас Белоус и Андрей Моськин представили коллекцию AWAKING THE SELF ("Пробуждение себя").

В показе приняла участие модель, которая использует протез. Ее появление и тематическое взаимодействие с музыкантом стало ярким и целостным фрагментом всего шоу.

Еще одним акцентом события было появление на подиуме в качестве модели Юрия Ярошенко — супруга украинской актрисы Натальи Денисенко.

Юрий Ярошенко

Сама Наталья пришла поддержать возлюбленного и присутствовала в первом ряду показа рядом с режиссером Алексеем Комаровским.

Відео дня

Юрий Ярошенко и Наталья Денисенко

Наталья Денисенко и Алексей Комаровский

По традиции, событие стало центром встречи для всего столичного богемного и фэшн-комьюнити. Среди гостей вечера замечены дизайнер Юлия Ярмолюк, чье большое шоу состоялось двумя днями ранее, певец Амадор Лопес, инфлюенсер Ирина Адонина и другие медийные личности, блогеры и представители модной индустрии.

Юлия Ярмолюк

Ирина Адонина

MELOVIN

Ирина и Вячеслав Дюденко

Яна Винниченко

Амадор Лопес

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