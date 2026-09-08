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Живое выступление MELOVIN во время модного шоу: как прошел один из самых ожидаемых показов Недели моды

На днях в галерее М17 прошел один из самых долгожданных показов 59-го сезона Ukrainian Fashion Week SS27. Сюрпризом события стало живое выступление украинского артиста MELOVIN с песней "Небо", во время которого модели демонстрировали финальный выход.

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Колумнист
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Показ коллекции Andreas&Moskin
Андреас Белоус и Андрей Моськин представили коллекцию AWAKING THE SELF | Фото: Пресс-служба

Масштабные шоу во время сезонов модного украинского марафона стали уже доброй традицией для Andreas&Moskin. В этот раз украинские дизайнеры Андреас Белоус и Андрей Моськин представили коллекцию AWAKING THE SELF ("Пробуждение себя").

Показ коллекции Andreas&Moskin
Показ коллекции Andreas&Moskin
Показ коллекции Andreas&Moskin

В показе приняла участие модель, которая использует протез. Ее появление и тематическое взаимодействие с музыкантом стало ярким и целостным фрагментом всего шоу.

Показ коллекции Andreas&Moskin
Фото: Пресс-служба

Еще одним акцентом события было появление на подиуме в качестве модели Юрия Ярошенко — супруга украинской актрисы Натальи Денисенко.

Показ коллекции Andreas&Moskin
Юрий Ярошенко

Сама Наталья пришла поддержать возлюбленного и присутствовала в первом ряду показа рядом с режиссером Алексеем Комаровским.

Відео дня
Показ коллекции Andreas&Moskin
Юрий Ярошенко и Наталья Денисенко
Показ коллекции Andreas&Moskin
Наталья Денисенко и Алексей Комаровский

По традиции, событие стало центром встречи для всего столичного богемного и фэшн-комьюнити. Среди гостей вечера замечены дизайнер Юлия Ярмолюк, чье большое шоу состоялось двумя днями ранее, певец Амадор Лопес, инфлюенсер Ирина Адонина и другие медийные личности, блогеры и представители модной индустрии.

Показ коллекции Andreas&Moskin
Юлия Ярмолюк
Показ коллекции Andreas&Moskin
Ирина Адонина
Показ коллекции Andreas&Moskin
MELOVIN
Показ коллекции Andreas&Moskin
Ирина и Вячеслав Дюденко
Показ коллекции Andreas&Moskin
Яна Винниченко
Показ коллекции Andreas&Moskin
Амадор Лопес
Показ коллекции Andreas&Moskin

Напомним, каким получился новый фильм с Джейсоном Стейтемом.

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