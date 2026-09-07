Полет под куполом в красном здании вокзала: как прошел самый романтичный показ Недели моды в Киеве

Изысканное модное шоу украинского дизайнера Юлии Ярмолюк (J’AMEMME) состоялось в неожиданной локации Киева — красном зале здания центрального железнодорожного вокзала, который интерьером скорее напоминает бальный зал в стиле пышного барокко, чем современный зал ожидания.

Событие традиционно собрало многочисленных украинских знаменитостей, медийных личностей и топовых представителей модной индустрии, которые, вынуждены были спускаться в убежище по причине длительной тревоги из-за атаки на Киев.

По завершении тревоги гости вечера стали свидетелями грандиозного модного шоу, эффектным дополнением к которому шло романтичное выступление воздушных акробатов под куполом зала.

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Особенности показу придали воздушные акробаты Фото: Пресс-служба

В этот раз Юлия Ярмолюк представила свою коллекцию The Divine Feminine, а режиссером события выступила Валерия Фадеева.

Среди звездных гостей вечера были замечены балерина Катерина Кухар, певицы Jerry Heil и Кристина Соловий, а также Соня Плакидюк, Юлия Ермолаева, Светлана Готочкина, Анна Неплях и многие другие.

Екатерина Кухар

Jerry Heil

Соня Плакидюк

Юлия Ермолаева

Светлана Готочкина

Юлия Ярмолюк

Яна Винниченко

Анна Неплях

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