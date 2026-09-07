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Політ під куполом у червоній будівлі вокзалу: як відбувся найромантичніший показ Тижня моди в Києві

У столиці України відбувся 59-й сезон Ukrainian Fashion Week, і одним із найяскравіших показів стало шоу в червоній будівлі залізничного вокзалу.

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
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Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Світлана Готочкіна та Юлія Ярмолюк | Фото: Пресс-служба

Вишукане модне шоу української дизайнерки Юлії Ярмолюк (J’AMEMME) відбулося в несподіваній локації Києва — червоному залі будівлі центрального залізничного вокзалу, інтер’єр якого скоріше нагадує бальний зал у стилі пишного бароко, ніж сучасний зал очікування.

Ця подія, як завжди, зібрала численних українських знаменитостей, медійних особистостей та провідних представників модної індустрії, котрі були змушені спуститися до бомбосховища через тривалу тривогу, спричинену атакою на Київ.

Після завершення тривоги гості вечора стали свідками грандіозного модного шоу, ефектним доповненням до якого став романтичний виступ повітряних акробатів під куполом залу.

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Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Особливості виступу додали повітряні акробати
Фото: Пресс-служба

Цього разу Юлія Ярмолюк представила свою колекцію The Divine Feminine, а режисером заходу стала Валерія Фадєєва.

Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME

Серед зіркових гостей вечора були помічені балерина Катерина Кухар, співачки Jerry Heil та Христина Соловій, а також Соня Плакидюк, Юлія Єрмолаєва, Світлана Готочкіна, Анна Неплях та багато інших.

Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Катерина Кухар
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Jerry Heil
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Соня Плакидюк
Тиждень моди у Києві — показ J’AMEMME
Юлія Єрмолаєва
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Світлана Готочкіна
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Юлія Ярмолюк
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Яна Винниченко
Тиждень моди в Києві — показ J’AMEMME
Анна Неплях

Раніше ми розповідали, як відбулося грандіозне відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Також ми писали, що в український прокат вийшов біографічний фільм "Тоні" про знаменитого шеф-кухаря з Нью-Йорка Ентоні Бурдена.