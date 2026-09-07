Політ під куполом у червоній будівлі вокзалу: як відбувся найромантичніший показ Тижня моди в Києві

Вишукане модне шоу української дизайнерки Юлії Ярмолюк (J’AMEMME) відбулося в несподіваній локації Києва — червоному залі будівлі центрального залізничного вокзалу, інтер’єр якого скоріше нагадує бальний зал у стилі пишного бароко, ніж сучасний зал очікування.

Ця подія, як завжди, зібрала численних українських знаменитостей, медійних особистостей та провідних представників модної індустрії, котрі були змушені спуститися до бомбосховища через тривалу тривогу, спричинену атакою на Київ.

Після завершення тривоги гості вечора стали свідками грандіозного модного шоу, ефектним доповненням до якого став романтичний виступ повітряних акробатів під куполом залу.

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Особливості виступу додали повітряні акробати Фото: Пресс-служба

Цього разу Юлія Ярмолюк представила свою колекцію The Divine Feminine, а режисером заходу стала Валерія Фадєєва.

Серед зіркових гостей вечора були помічені балерина Катерина Кухар, співачки Jerry Heil та Христина Соловій, а також Соня Плакидюк, Юлія Єрмолаєва, Світлана Готочкіна, Анна Неплях та багато інших.

Катерина Кухар

Jerry Heil

Соня Плакидюк

Юлія Єрмолаєва

Світлана Готочкіна

Юлія Ярмолюк

Яна Винниченко

Анна Неплях

Раніше ми розповідали, як відбулося грандіозне відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

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