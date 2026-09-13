"Практична магія 2": огляд фільму з Ніколь Кідман та Сандрою Буллок

Ніколь Кідман і Сандра Буллок зіграли у фільмі сестер-відьом Саллі та Джилліан Оуенс. Причому перший фільм вийшов на піку екранної кар’єри обох знаменитостей. Друга частина — звернення до ностальгічних почуттів покоління. Режисерка фільму — Сюзанна Бір ("Пташиний кошик", "Нічний адміністратор").

Трейлер фільму "Практична магія 2"

Про що фільм "Практична магія 2" 2026 року з Ніколь Кідман та Сандрою Буллок

Отже, у центрі сюжету — знову сестри Оуенс. Саллі (Сандра Буллок) вдруге овдовіла. Як виявилося, її великого кохання було недостатньо, щоб зняти прокляття їхнього роду відьом, пов’язане зі стосунками з чоловіками.

Згорьована, вона змушує сестру Джиліан (Ніколь Кідман) і тіток пообіцяти, що вони ніколи не передадуть новому поколінню, тобто дочкам Саллі, чаклунські здібності.

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Головні героїні зіткнулися зі складним завданням Фото: Кадр из фильма

Зараз обом дівчатам — Кайлі (Джої Кінг) та Антонії (Мейзі Вільямс) — вже понад 20 років. Вони їдуть додому, щоб відсвяткувати день народження однієї з тіток — Джет (Даян Віст).

У свою чергу, Джет чує звуки жука-вбивці й розуміє, що її час незабаром настане. Тепер вона сповнена рішучості звільнити свій рід від прокляття.

Сюжет розвивається з переривчастою динамікою та несподіваними подіями. З коханим Кайлі трапляється нещасний випадок, що дає зрозуміти: незнання правил не звільняє від відповідальності. Прокляття тяжіє й над молодшими представницями роду, хоча вони й не практикували магію.

Якщо перший фільм викликав чимало критики, то його друга частина виглядає більш гармонійною за змістом і сенсом. Вона — про відповідальність за проблеми роду, прийняття сили та розуміння викликів, що стоять перед поколіннями. А ще, звісно ж, — про закоханість у цікавого хлопця.

Незважаючи на включення до сюжету нового покоління, основна увага фільму, як і в першій частині, зосереджена на героїнях Кідман та Буллок. Це перетворює картину на ностальгічний гімн для жінок, які пам’ятають себе юними в часи виходу першого фільму в 1990-х.

Фото: Кадр из фильма

Фільм "Практична магія", який спочатку не зібрав великих касових зборів у прокаті, зрештою сподобався глядачам не завдяки витонченому сценарію чи надзвичайно віртуозному гумору, а через атмосферу, в якій хочеться побути і яку хочеться пережити.

А зараз кінолюбам запропонували пам’ятну зустріч з актрисами, котрі, як і раніше, вміють демонструвати яскраве почуття гумору та юнацьку жвавість на екрані.

Фото: Кадр из фильма

"Практична магія 2" — фільм, який не має глибокого змісту та позбавлений чіткої логіки розповіді, місцями затягнутий і недоречно перебільшений. Але він — про емоції та спогади. Про те, як важливо вміти приймати себе і своїх рідних. Про те, як приємно струсонути келих з "маргаритою" осіннього вечора, загорнувшись у плед, коли за вікном густішають сутінки, вирує негода і на душі стає темно.

Це — фільм про жінок і для жінок, як би атавістично це не звучало. А там, де стільки густої жіночої енергії, для холодної логіки та вивірених характерів місця просто не залишається. Недарма цей осінній "шабаш" зібрав у прокаті $40 мільйонів за перший вікенд.

Нагадаємо, французький режисер Ромен Гаврас, який колись прославився романами з Ритою Орою та Дуа Ліпою, зняв сатиричну чорну комедію про світ багатих і знаменитих та про їхні безглузді спроби запобігти Апокаліпсису.

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