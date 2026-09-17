Большой переполох в небольшом селе под Киевом: каким получился фильм "Родственники"

Сюжет фильма разворачивается вокруг дележа наследственного имущества главы семьи — бабы Нади (Галина Корнеева), она же — Надежда Петровна Хоменко, которая отмечает 80-летний юбилей.

Поздравить родственницу в селе под Киевом собираются несколько поколений потомков, в той или иной степени претендующих на солидный дом пожилой именинницы с позолоченными стенами и потолком.

Фото: Кадр из фильма

Самыми агрессивно активными претендентами показаны сын Надежды по имени Гриша (Назар Заднепровский) и его супруга Ольга (Вера Кобзар).

Жена жадного и малодушного Григория буквально держит его за глотку, требуя от него масштабных телодвижений для получения в наследство всего дома. Григорий в свою очередь должен делить мамин дом с сестрой Галиной (Ирина Мак), что категорически не устраивает Ольгу.

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Но беда приходит, откуда не ждали, в лице единственной внучки бабы Нади — Марии (Анастасия Иванюк). Оказывается, пожилая женщина давно решила отписать наследство именной ей.

Впрочем, сама Мария тоже не такая уж бескорыстная: она манипулирует симпатией бабушки более тонко, чем недалекий дядя Гриша, но цели у наследников одинаковые.

Трейлер фильма "Родственники"

Каким получился фильм "Родственники" 2026

Отметим, что картина может похвастаться ярким визуалом: красивые съемки на натуре, иронично представленная эстетика традиционно сельского представления о богатстве. Тут же — хорошая игра актеров, сатирически воплотивших на экране имущественный конфликт внутри семьи, и довольно много юмора.

Иногда шутки выглядят плоскими, но в целом атмосфера юмора и легкости создана беспроигрышно.

Творцы комедии иронизируют на штампах, олицетворяющих поколения и принадлежность к провинциальной касте: суржик, соседские склоки людей, живущих в ограниченном пространстве, страх социального давления и опасение остаться аутсайдером на глазах у всех.

В числе других популярных конфликтов — война свекрови с невесткой и часто задаваемый вопрос: "а может ли мужчина быть моложе женщины?"

Борьба за имущество — одна из главных траекторий в отношениях каждой второй семьи, и тема выбрана безошибочно: в этих разборках многие увидят знакомые распри родственников. Правда, по законам комедийного жанра, самые нелицеприятные сюжетные повороты обыграны с беззлобным юмором и в целом на позитиве.

По итогу, не так важно, кому достанется добротный дом с позолоченными интерьерами бабы Нади. Все герои в разные моменты будут демонстрировать схожие черты характеров: уязвимость, жадность, человечность, беспринципность, жалость к себе, обиду на родственников и добрые совместные воспоминания. В общем, все — как в среднестатистической семье во все времена, только позитивнее.

Напомним, спустя 28 лет на экраны вышел сиквел пусть и не очень успешного по сборам, но довольно популярного фильма 90-х "Практическая магия".

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