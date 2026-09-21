"Сердце зверя" с Брэдом Питтом: обзор фильма

Сюжет фильма начинается с того, что некая женщина едет по пустынной дороге. Она вынуждена остановиться, потому что ей преграждает дорогу какая-то собака. Затем зрителей переносят на несколько дней назад – в момент, когда все началось.

Трейлер фильма "Сердце зверя"

Итак, небольшой самолет ветерана спецназа Джеймса Белмонта (Брэд Питт) терпит крушение в "негостеприимной" местности Аляски, теперь ему предстоит преодолеть 80 километров в тяжелых условиях, как принято говорить, наедине со стихией.

Зрителей сразу же успокаивают: с собакой все будет хорошо, а вот с героем Брэда Питта — вопрос спорный.

Он попадает в безлюдную местность из-за небольшого сердечного приступа во время полета, после чего, Джеймс становится настоящим "витриной" для кризисных ситуаций. Остается догадываться, что еще предстоит пережить этому немногословному, потрепанному жизнью ветерану, на котором, в моральном и физическом смысле, нет живого места.

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Кадр из фильма "Сердце зверя" Фото: Скриншот

Важный момент: овчарка Один – боевой друг Джеймса. Собака так же травмирована психологически, как и ее хозяин, она пережила не меньше в сражениях и страдает таким же посттравматическим синдромом, о котором не принято говорить, когда речь заходит о животных.

В ленте Эйера роль Аляски досталась Новой Зеландии, а оператор Мауро Фиоре смог превратить виды нетронутой стихии в невероятно красивые сцены природы. В то время, как внутреннее одиночество и привычка ожидать самого плохого у героя Питта резонирует с огромными и опасными просторами, далекими от цивилизации. Перед нами – что-то вроде синергии выжженной пустыни внутри человека и гигантской пустынной местности: они похожи по части фрустрации и недоступности и, одновременно, прекрасны в своих масштабах и глубине одиночества.

Дикие животные, которых встречает Джеймс, качественно выполнены за счет визуальных эффектов, а хронометраж 101 минута поддерживает нескучный темп развития событий и высокий градус напряжения

Изначально можно подумать, что от фильма не стоит ждать ничего особенного. Тем более, что тема дружбы человека и собаки недавно была исчерпана в фильме Ридли Скотта "Созвездие большого пса". Но спешу заверить: фильмы очень разные. Да, в обеих картинах речь идет об уставшем мужчине, собаке и самолете, но на этом сходство сюжетов заканчивается.

Кадр из фильма "Сердце зверя" Фото: Скриншот

А еще, обладая некоторой степенью проницательности, можно увидеть биографическую параллель между событиями в жизни Питта и его экранного героя. Там много про внутренне противостояние, выжженную землю после непростых периодов жизни взрослого мужчины и глубинное одиночество ментальной зрелости.

Многие критики назвали "Сердце зверя" фильмом для любителей собак, но этот пласт ленты – точно не главный. Здесь все про боль мужчины, прошедшего личный ад. Картина — своего рода аллюзия на личную войну и попытку выжить в ней, о которых не принято говорить, ровно, как и о посттравматическом синдроме у животных. Она о том, что война не проиграна, пока сердце зверя бьется.

Напомним, мы писали, каким получился фильм Ридли Скотта "Созвездие большого пса".

Ранее мы рассказывали, что в украинский прокат вышла новая комедийная лента из трилогии о приключениях на железной дороге — "Поезд "Червона рута"".