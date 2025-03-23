"Эти люди жалкие": Рубио набросился на СМИ, потому что те сказали, что Уиткофф важнее для Трампа, чем он

Госсекретарь США обозвал одну из ведущих телерадиокомпаний мира "таблоидом со сплетнями" после новостей о том, что Уиткофф играет большую роль в урегулировании войны в Украине и других вопросах.

Related video

Под критику государственного секретаря США Марко Рубио попало одно из самых влиятельных медиа в Америке и в мире — CNN, где на днях обнародовали материал, в котором раскрыли детали отношений между ним, президентом США Дональдом Трампом и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. В материале говорилось о том, что Рубио своего рода "оказался в тени" Уиткоффа, даже несмотря на то, что именно он имеет официальный статус "главного дипломата" страны. Свою реакцию Марко Рубио обнародовал на странице в сети X.

"CNN — это антитрамповский таблоид сплетен, который использует малодостоверные истории, чтобы генерировать клики, и пытается вызвать проблемы", — написал госсекретарь США.

Также он добавил, что на самом деле хорошо сотрудничает с Уиткоффом, и назвал его "одним из самых близких" к себе людей среди тех, с кем ему приходится работать в команде Белого дома. Самих корреспондентов, которые работают в CNN, Рубио назвал "жалкими".

Скриншот | сообщение Рубио

В комментариях под сообщением Рубио корреспонденты иронично ответили госсекретарю, мол, слухи распространяет не издание, которое он раскритиковал, а сам Марко Рубио.

"Марко Рубио называет CNN "таблоидом сплетен", работая сверхурочно в роли резидентной мельницы слухов Трампа, — это вершина иронии", — пишет одна из комментаторов.

Скриншот | комментарий к сообщению Рубио

Отметим, что в самой публикации CNN говорится о том, что Рубио отошел на второй план, чем Уиткофф, поскольку его обязанности и ответственность вышли "далеко за пределы" официального титула спецпредставителя Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Корреспонденты вспомнили о его роли в освобождении американских заложников из Израиля и России, а также в переговорах по урегулированию российско-украинской войны.

"На что Рубио не рассчитывал, так это на то, что он может рисковать попасть в тень госсекретаря одного из ближайших друзей Трампа, застройщика и миллиардера Стива Уиткоффа", — говорится в материале.

Также корреспонденты передали из своих источников в Белом доме о том, что "Уиткофф имеет 100% доверия Трампа".

Напомним, Виткофф заявил о том, что в Украине будут выборы. Об этом Фокус узнавал 22 марта.

Также чиновник заявлял о конечной цели 30-дневного перемирия между Россией и Украиной.