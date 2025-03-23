"Ці люди жалюгідні": Рубіо накинувся на ЗМІ, бо ті сказали, що Віткофф важливіший для Трампа, ніж він

Держсекретар США обізвав одну з провідних телерадіокомпаній світу "таблоїдом із плітками" після новин про те, що Віткофф грає більшу роль у врегулюванні війни в Україні та інших питаннях.

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Під критикою державного секретаря США Марко Рубіо потрапило одне із найвпливовіших медіа в Америці та у світі — CNN, де цими днями оприлюднили матеріал, у якому розкрили деталі стосунків між ним, президентом США Дональдом Трампом та спецпредставником американського лідера Стівом Віткоффом. У матеріалі йшлося про те, що Рубіо свого роду "опинився у тіні" Віткоффа, навіть попри те, що саме він має офіційний статус "головного дипломата" країни. Свою реакцію Марко Рубіо оприлюднив на сторінці у мережі X.

"CNN — це антитрампівський таблоїд пліток, який використовує малодостовірні історії, щоб генерувати кліки, і намагається спричинити проблеми", — написав держсекретар США.

Також він додав, що насправді добре співпрацює з Віткоффом, та назвав його "одним із найближчих" до себе людей серед тих, з ким йому доводиться працювати у команді Білого дому. Самих кореспондентів, які працюють у CNN, Рубіо назвав "жалюгідними".

Скріншот | допис Рубіо

У коментарях під дописом Рубіо дописувачі іронічно відповіли держсекретарю, мовляв, чутки розповсюджує не видання, яке він розкритикував, а сам Марко Рубіо.

"Марко Рубіо називає CNN "таблоїдом пліток", працюючи понаднормово в ролі резидентного млина чуток Трампа, — це вершина іронії", — пише одна із коментаторок.

Скріншот | коментар до допису Рубіо

Зазначимо, що у самій публікації CNN йдеться про те, що Рубіо відійшов на другий план, ніж Віткофф, оскільки його обов'язки та відповідальність вийшли "далеко за межі" офіційного титулу спецпредставника Дональда Трампа на Близькому Сході. Кореспонденти згадали про його роль у звільненні американських заручників з Ізраїля та Росії, а також у переговорах щодо врегулювання російсько-української війни.

"На що Рубіо не розраховував, так це на те, що він може ризикувати потрапити в тінь держсекретаря одного з найближчих друзів Трампа, забудовника та мільярдера Стіва Віткоффа", — йдеться у матеріалі.

Також кореспонденти передали зі своїх джерел у Білому домі про те, що "Віткофф має 100% довіри Трампа".

Нагадаємо, Віткофф заявив про те, що в Україні будуть вибори. Про це Фокус дізнавався 22 березня.

Також посадовець заявляв про кінцеву мету 30-денного перемир'я між Росією та Україною.