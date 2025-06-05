Витончене насильство: яким вийшов фільм "Балерина" з Аною де Армас

На екрани вийшов довгоочікуваний спін-офф франшизи "Джон Вік" — "Балерина". Ця подія виявилася настільки довгоочікуваною, що потребувала площі двох кінотеатрів для організації української прем'єри. Запрошені гості отримали загадкові оксамитові темно-сині конверти із золотою монетою (валютою найманих убивць у всесвіті Джона Віка) і листом-запрошенням на "місце зустрічі". Усе — в найкращих традиціях закритих вечірок для обраних.

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Фокус подивився фільм одним із перших.

Головну роль у картині режисера Лена Вайзмана зіграла Ана де Армас, якій добре вдаються бойові сцени в гламурних аутфітах (її роль в одній з частин бондіани, "Не час помирати", не дасть збрехати).

І, хай вибачать нас усі малятка в рожевих пачках із діадемами на голові, цей фільм — точно не для них. Він — для шанувальників "Джона Віка" і нуарних бойовиків з високою динамікою бойових сцен високої якості.

Трейлер фільму "Балерина"

Делікатність на піку насильства: про що фільм "Балерина" 2025 з Аною де Армас

Отже, перед нами — доволі типова історія китайського бойовика про сирітку, яка виросла з ідеєю помсти за батьків. І ця помста не просто зріла, а вилилася в чудову фізичну підготовку та освоєння бойових мистецтв. Щоправда, у випадку спін-оффу "Джона Віка" нашу героїню виховували не ченці Шаоліня, а глава клану, судячи з усього, — хореограф за професією і покликанням. У підсумку Єва отримала ще й балетну освіту.

Малятко втратила батька в ранньому віці: його вбили адепти загадкового клану-секти. Дівчинку прихистив клан "Руска Рома" під керівництвом якоїсь пані, яку заведено називати "Директор" (Анжеліка Г'юстон). А Єва іноді звертається до неї "мама".

Через 13 років Єва (Ана де Армас) — граціозна балерина, здатна не тільки нескінченно накручувати фуете, а й укласти взвод солдатів однією лівою. Що може бути несподіванішим за делікатного вбивцю на пуантах?

До речі, в процесі перегляду виникає невеликий жаль від недостатнього використання цього контрасту — витонченості балету і брутальності холодних кривавих розправ. На такому контрасті можна було побудувати чверть сценарію, і розповідь тільки б виграла. А нам вказали на аспект контрасту трохи більше, ніж епізодично.

Кадр із фільму "Балерина" з Аною де Армас

То про що ми? Дівчиною рухає бажання помсти, але все не так просто: між кланом-сектором і "Руска Рома" існує таємний договір.

"Вони не втручаються в наші справи, ми не ліземо до них", — коротко пояснює Єві "мама-Директор".

Зрозуміло, Єву це не зупиняє. Вона спить і бачить справедливу вендету і готова на все заради неї. Озброївшись до зубів, балерина-кілер вирушає слідами секти, адепти якої залишають на руках дивні шрами у вигляді хреста. На шляху вона зустрічає менеджера готелю "Континенталь" Вінстона (Іен МакШейн), його соратника Харон (Ленс Реддік) та інших старовинних знайомих шанувальників франшизи "Джон Вік", зокрема й самого Бабу Ягу (Кіану Рівз).

Спойлер: Кіану Рівза у фільмі непробачно мало. Щоправда, це не завадило "Балерині" ідеально вписатися в канву франшизи. Балом подій править екшен і місцями хореографія. У руках героїні будь-який предмет перетворюється на зброю.

До слова, Єва не виглядає у фільмі непереможним роботом: вона отримує безліч травм під час бійок. І нехай вони не впливають на її здатність вести бій, але допомагають глядачеві співпереживати героїні Ани де Армас.

Героїня Ани де Армас теж отримує травми в бійках Фото: Кадр из фильма

З негативу — знову просадка в частині сюжетної лінії. Утім, це стандартний прокол всесвіту Джона Віка, який, можливо, створюється навмисне, щоб не відволікати від магістральної жанрової лінії фільму. Загалом, нам не розповіли, чому викрадають окремо взятих дітей, не розкрили мотиви секти, яка вбила батька Єви, і ніяк її не назвали.

Очевидно, що "Балерина", як і "Джон Вік", — за торжество візуалу і якісних бойових сцен, часто на шкоду смисловим надбудовам і наповненню персонажів. Інакше кажучи, все в рамках очікувань шанувальників.

Спін-офф вдався!

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