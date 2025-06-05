Изящное насилие: каким получился фильм "Балерина" с Аной де Армас

На экраны вышел долгожданный спин-офф франшизы "Джон Уик" — "Балерина". Это событие оказалось настолько долгожданным, что потребовало площади двух кинотеатров для организации украинской премьеры. Приглашенные гости получили загадочные бархатные темно-синие конверты с золотой монетой (валютой наемных убийц во вселенной Джона Уика) и письмом-приглашением на "место встречи". Все — в лучших традициях закрытых вечеринок для избранных.

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Фокус посмотрел фильм одним из первых.

Главную роль в картине режиссера Лена Уайзмана сыграла Ана де Армас, которой хорошо удаются боевые сцены в гламурных аутфитах (ее роль в одной из частей бондианы, "Не время умирать", не даст соврать).

И, да простят нас все малышки в розовых пачках с диадемами на голове, этот фильм – точно не для них. Он — для поклонников "Джона Уика" и нуарных боевиков с высокой динамикой боевых сцен высокого качества.

Трейлер фильма "Балерина"

Деликатность на пике насилия: о чем фильм "Балерина" 2025 с Аной де Армас

Итак, перед нами — довольно типичная история китайского боевика о сиротке, выросшей с идеей мести за родителей. И эта месть не просто зрела, а вылилась в прекрасную физическую подготовку и освоение боевых искусств. Правда, в случае спин-оффа "Джона Уика" нашу героиню растили не монахи Шаолиня, а глава клана, судя по всему, – хореограф по профессии и призванию. В итоге Ева получила еще и балетное образование.

Малышка потеряла отца в раннем возрасте: его убили адепты загадочного клана-секты. Девочку приютил клан "Руска Рома" под руководством некой дамы, которую принято называть "Директор" (Анжелика Хьюстон). А Ева иногда обращается к ней "мама".

Через 13 лет Ева (Ана де Армас) — грациозная балерина, способная не только бесконечно накручивать фуэте, но и уложить взвод солдат одной левой. Что может быть неожиданней деликатного убийцы на пуантах?

К слову, в процессе просмотра возникает небольшое сожаление от недостаточного использования этого контраста — изящества балета и грубости холодных кровавых расправ. На таком контрасте можно было построить четверть сценария, и повествование только бы выиграло. А нам указали на аспект контраста чуть больше, чем эпизодически.

Кадр из фильма "Балерина" с Аной де Армас

Так о чем мы? Девушкой движет желание мести, но все не так просто: между кланом-сектой и "Руска Рома" существует тайный договор.

"Они не вмешиваются в наши дела, мы не лезем к ним", — коротко поясняет Еве "мама-Директор".

Разумеется, Еву это не останавливает. Она спит и видит справедливую вендетту и готова на все ради нее. Вооружившись до зубов, балерина-киллер отправляется по следам секты, адепты которой оставляют на руках странные шрамы в виде креста. На пути она встречает менеджера отеля "Континенталь" Уинстона (Иэн Макшейн), его соратника Харон (Лэнс Реддик) и других старинных знакомых поклонников франшизы "Джон Уик", в том числе, и самого Бабу Ягу (Киану Ривз).

Спойлер: Киану Ривза в фильме непростительно мало. Правда, это не помешало "Балерине" идеально вписаться в канву франшизы. Балом событий правит экшен и местами хореография. В руках героини любой предмет превращается в оружие.

К слову, Ева не выглядит в фильме непобедимым роботом: она получает множество травм в ходе драк. И пусть они не влияют на ее способность вести бой, но помогает зрителю сопереживать героине Аны де Армас.

Героиня Аны де Армас тоже получает травмы в драках Фото: Кадр из фильма

Из негатива — снова просадка по части сюжетной линии. Впрочем, это стандартный прокол вселенной Джона Уика, который, возможно, создается умышленно, дабы не отвлекать от магистральной жанровой линии фильма. В общем, нам не рассказали, почему похищают отдельно взятых детей, не раскрыли мотивы секты, убившей отца Евы, и никак ее не назвали.

Очевидно, что "Балерина", как и "Джон Уик" — за торжество визуала и качественных боевых сцен, часто в ущерб смысловым надстройкам и наполнению персонажей. Другими словами, все в рамках ожиданий поклонников.

Спин-офф удался!

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