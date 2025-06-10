Маньяк убивает акулой: Рецензия на фильм "Опасное животное"

В украинский прокат выходит "пляжный" хоррор-триллер "Опасное животное". Продюсером картины выступил Фред Бергер, известный своей работой над фильмами "Долгоног", "Обезьяна", "Боб Дилан: Абсолютный незнакомец", он же — номинант на премию "Оскар" за продюсерскую работу над фильмом "Ла-Ла Ленд". Режиссер фильма – Шон Бирн ("Конфеты дьявола").

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Трейлер фильма "Опасное животное"

Особенности жанровой ниши фильма "Опасное животное" 2025

Акулы и маньяки — две устрашающие силы влияния на психику зрителя, которые еще никогда не пересекались в одном сюжете в качестве центральной идеи. И вот, летний сезон 2025 обнадежил подуставшую нишу хоррора, предложив тот неожиданный симбиоз "страшный и еще страшнее" в пляжном триллере "Опасное животное" 2025.

Перед нами – крепкая жанровая лента, выполненная в добрых традициях 1980-х и 1990-х годов. А простота сюжет только добавляет очков в пользу напряженности. У зрителя возникает чувство, что эта история могла произойти с любым человеком. А еще появляется фобия не только разговаривать с незнакомцами, но и вступать в "незнакомую воду".

Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале 2025, в боковой панели, где, по традиции, представляют картины узких жанров для "гурманов".

О чем фильм "Опасное животное" 2025

Место действия — Золотой берег в Австралии, куда съезжаются серферы всего мира. Девушка-серфер Зефир (ХассиХаррисон, известная по телесериалу "Йеллоустоун"), путешествует в трейлере, свободная от правил и социальных ожиданий. Она знакомится с Моисеем (Джош Хьюстон), "золотым" парнем из богатой семьи, который, явно, скучает в своей размеренной жизни. Они проводят вместе время, и парень демонстрируют высокую заинтересованность в новой знакомой.

Кадр из фильма "Опасное животное"

Расставшись с Моисеем, Зефир пересекается с пугающим владельцем бизнеса, который предлагает туристам "поплавать с акулами" — Кортни Такером (Джай Кортни).

Очень скоро, зритель понимает, что вкладывает опасный владелец баркаса в понятие "плавание с акулами". А перспективы выживания для главной героини стремительно летят к нулю, как и наше чувство защищенности, при виде беспощадных действий маньяка.

Кадр из фильма "Опасное животное"

Зрители станут свидетелями ужасающего ритуала серийного убийцы, который сам был сильно травмирован акулой много лет назад.

"Опасное животное" 2025 воспринимается как ужасающий аттракцион, и, возможно это не так плохо. Сцена-прелюдия, в которой воодушевленный и жизнерадостный сумасшедший похищает жертв, задает тон, который становится фоновым для всего сюжета и не отпускает зрителя до титров.

Стоит отметить, что картине не хватает неожиданных сюжетных поворотов: это могло бы сделать смертельные приключения героев острее для восприятия. Еще стоило бы добавить более насыщенных и эмоциональных диалогов в стиле "Молчания ягнят", тем более, что автор сценария (Ник Лепард) явно тяготел к упомянутой подоплеке: его злодей имеет много общего с Ганнибалом Лектером, только представлен в разы проще и приземленнее.

Кадр из фильма "Опасное животное"

Из безусловных плюсов фильма – абсолютное напряжение от начала до конца. А ведь именно этот фактор определяет правильно поставленный хоррор-триллер, от которого стынет кровь.

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