Самотній малюк рятує чужий всесвіт: рецензія на анімаційний фільм "Еліо"

В український прокат виходить зворушливий мультфільм "Еліо" від студії Pixar. Картина розповідає про дружбу дитини, яка почувалася самотньою після загибелі батьків, і не могла знайти друзів у своєму оточенні через надмірну замкнутість і пережиту травму.

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Трейлер мультфільму "Еліо"

До слова, перед нами чергова картина, реліз якої було перенесено на рік через страйки в Голлівуді: спочатку прем'єра "Еліо" була запланована на 2024 рік.

Про що мультфільм "Еліо"

Маленькому Еліо Солісу (Йонас Кібреаб) настільки самотньо після смерті батьків, що він починає мріяти бути викраденим інопланетянами. Причому, його мрії виливаються в бурхливу діяльність: він майструє радіо, яке, на думку дитини, має спіймати послання від інопланетних мешканців. Щовечора він виходить на пляж і лягає на пісок, на якому пише: "Інопланетяни, заберіть мене".

"Є 500 мільйонів придатних для життя планет, і одна з них має хотіти мене", — каже Еліо.

Він навіть пробує знайти однодумців, давши оголошення на форумі радіоаматорів.

Малюк Еліо зовсім не ладнає зі своєю тіткою Ольгою (Зої Салдана) — єдиною рідною людиною в його родині. Йому здається, що він їй зовсім не потрібен, і вона тільки обтяжується ним. Натомість його тітка-опікун служить в урядовій космічній програмі, і ця обставина дає їй доступ до закритої інформації, і, як наслідок, Еліо — теж.

Кадр із мультфільму "Еліо" Фото: Kinomania

Загалом, як то кажуть: шукайте і знайдете! Наш герой знаходить спосіб бути поміченим інопланетянами: його забирають в іншу галактику, де він має виступити захисником цього прекрасного і дуже різноманітного всесвіту, повного дивовижних жителів, серед яких Еліо Соліс знайде друзів.

Еліо так відчайдушно хоче позбутися своєї планети, що погоджується укласти мирну угоду від імені інопланетної галактики з лордом Грігоном (Бред Гарретт), у якого гострі зуби акули і м'яке тіло шовкопряда.

Вони знову кажуть: "поїхали"!

Можна припустити, що анімаційну стрічку створили на тлі інтересу до теми НЛО, що знову зростає, інформації навколо розсекречення урядових документів, пов'язаних з інопланетними цивілізаціями і польотами в космос.

Утім, магістральний посил історії — "ти не один, яким би злим світ тобі не здавався" Завжди є хтось, кому ти точно будеш потрібен! Особливо, якщо ти зможеш правильно оцінити себе.

Кадр із мультфільму "Еліо" Фото: Kinomania

Режисерами фільму "Еліо" виступили Мадлен Шарафіан (короткометражка Pixar "Нора"), Домі Ші ("Поворот у червоний колір") і Адріан Моліна ("Таємниця Коко").

Що залишилося між рядків

Можна зазначити, що сценаристи картини (Майк Джонс, Едріан Моліна, Марк Гаммер), виявилися людьми з почуттям гумору, точніше — з відомою часткою сарказму. Вони динамічно пройшлися і по толерантних політиках із коктейлями в руках, які не дуже-то знають, як рятувати всесвіт, і по езотериках, які "читають думки", і по войовничих лідерах, які "жадають миру". Одним словом, дорослим — теж буде ненудно під час перегляду мультфільму: ви немов занурюєтеся в новинні стрічки із саркастичним перекладом.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував рецензію на "пляжний" горор-трилер "Небезпечна тварина". У ньому на глядачів чекають австралійські пляжі, небезпечний маніяк і акули.

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