Одинокий малыш спасает чужую вселенную: рецензия на анимационный фильм "Элио"

В украинский прокат выходит трогательный мультфильм "Элио" от студии Pixar. Картина рассказывает о дружбе ребенка, который чувствовал себя одиноко после гибели родителей, и не мог найти друзей в своем окружении из-за чрезмерной замкнутости и пережитой травмы.

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Фокус посмотрел анимационный фильм одним из первых.

Трейлер мультфильма "Элио"

К слову, перед нами очередная картина, релиз которой был перенесен на год из-за забастовок в Голливуде: изначально премьера "Элио" была запланирована на 2024 год.

О чем мультфильм "Элио"

Маленькому Элио Солису (Йонас Кибреаб) настолько одиноко после смерти родителей, что он начинает мечтать быть похищенным инопланетянами. Причем, его мечты выливаются в бурную деятельность: он мастерит радио, которое, по мнению ребенка, должно поймать послание от инопланетных жителей. Каждый вечер он выходит на пляж и ложится на песок, на котором пишет: "Инопланетяне, заберите меня".

"Есть 500 миллионов пригодных для жизни планет, и одна из них должна хотеть меня", — говорит Элио.

Он даже пробует найти единомышленников, дав объявление на форуме радиолюбителей.

Малыш Элио совсем не ладит со своей тетей Ольгой (Зои Салдана) – единственным родным человеком в его семье. Ему кажется, что он ей совсем не нужен, и она только тяготится им. Зато его тетя-опекун служит в правительственной космической программе, и это обстоятельство дает ей доступ к закрытой информации, и, как следствие, Элио – тоже.

Кадр из мультфильма "Элио" Фото: Kinomania

В общем, как говорится: ищите и обрящете! Наш герой находит способ быть замеченным инопланетянами: его забирают в другую галактику, где ему предстоит выступить защитником этой прекрасной и очень разнообразной вселенной, полной удивительных жителей, среди которых ЭлиоСолиснайдет друзей.

Элио так отчаянно хочет избавиться от своей планеты, что соглашается заключить мирное соглашение от лица инопланетной галактики с лордом Григоном (Брэд Гарретт), у которого острые зубы акулы и мягкое тело шелкопряда.

Они снова говорят: "поехали"!

Можно допустить, что анимационную ленту создали на фоне вновь растущего интереса к теме НЛО, информации вокруг рассекречивания правительственных документов, связанных с инопланетными цивилизациями и полетами в космос.

Впрочем, магистральный посыл истории – "ты не один, каким бы злым мир тебе не казался" Всегда есть кто-то, кому ты точно будешь нужен! Особенно, если ты сможешь правильно оценить себя.

Кадр из мультфильма "Элио" Фото: Kinomania

Режиссерами фильма "Элио" выступили Мадлен Шарафиан (короткометражка Pixar "Нора"), Доме Ши ("Поворот в красный цвет") и Адриан Молина ("Тайна Коко").

Что осталось между строк

Можно отметить, что сценаристы картины (Майк Джонс, Эдриан Молина, Марк Хаммер), оказались людьми с чувством юмора, точнее – с известной долей сарказма. Они динамично прошлись и по толерантным политикам с коктейлями в руках, которые не очень-то знают, как спасать вселенную, и по эзотерикам, "читающим мысли" и по воинственным лидерам, "жаждущим мира". Одним словом, взрослым – тоже будет нескучно во время просмотра мультфильма: вы словно окунаетесь в новостные ленты с саркастическим переводом.

Напомним, ранее Фокус публиковал рецензию на "пляжный" хоррор-триллер "Опасное животное". В нем зрителей ждут австралийские пляжи, опасный маньяк и акулы.

А также рассказывал, каким получился мультфильм "Лило и Стич" – переосмысление популярного мультфильма 2002 года. Приключения маленькой шкодливой девочки и инопланетянина, похожего на многолапую коалу, воспроизвели в 2025 году и максимально актуализировали.