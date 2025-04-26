"Очи: Легенда Карпат": каким получилось ожидаемое в Украине фэнтези

В украинский прокат вышел семейный фильм в жанре фэнтези – "Очи: Легенда Карпат" с Уиллемом Дефо и Хеленой Зеглер в главных ролях. Премьера планировалась еще на конец февраля 2025 года, но была перенесена в США из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

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Режиссером и сценаристом картины выступил Исайя Саксон, известный прежде всего клипами для певицы Бьорк. Для Саксона это первый полнометражный фильм, который стал для него еще и своего рода "крестовым походом" в родовую историю: его предки происходили из региона Карпатских гор.

Трейлер фильма "Очи: Легенда Карпат"

К слову, в картине и правда сильно читается вайб клипов знаменитой исландской певицы. Перед нами – сказочная обстановка, действия разворачиваются на природе, на дворе – некое вневременье Карпатских гор (из цивилизационных проявлений в фильме – только супермаркет и автомобили далекого года выпуска).

Впрочем, герои ленты поведением и идейным наполнением граничат между явью и сказочным вымыслом. Одним словом, Бьорк в этом фильме прямо не хватает!

О чем фильм "Очи: Легенда Карпат" 2025

Девочка-подросток Юля живет с отцом и его учениками в домике в горах Карпат. Ее окружают только деревья, животные и папино воспитание. Мама Юли давно ушла из семьи, и девочка растет без женской эмоциональной поддержки, в одиночестве.

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Однажды в руки к ней попадает симпатичное животное, которое местные жители называют Очи. Маленкий звереныш потерял семью, и Юля задается целью вернуть Очи домой. Это путешествие становится для героев долгой дорогой к себе, своим корням и собственному сердцу.

А еще главной героине предстоит встретиться с мамой и узнать, почему она оставила семью. Одним словом, перед нами – картина о воссоединении семей и важности близости в современном мире.

Разумеется, значительную часть магии ленты Исайи создает, собственно, маленький Очи – очаровательное желто-синее существо с огромными глазами.

Издание Vulture пишет, что "Очи: Легенда Карпат" выглядит потрясающе реалистично:

"Это фантазия, заставляющая поверить, что она реальна".

Главные герои фильма Очи и Юля

Для украинцев фильм был особенно ожидаемым, ведь действия картины разворачиваются в Карпатах, от чего близость и насущность происходящего становится для наших граждан еще важнее и актуальнее.

Из недостатков в ленте можно отметить слабоватое эмоциональное наполнение. Фильм про эмоции с недостатком эмоций немного удивляет, как явление. Но этот аспект, вероятно, можно списать обили долгих пауз в фильме, призванных компенсировать эмоции и дать зрителю самому додумать, чем наполнен герой в отдельно взятом эпизоде.

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