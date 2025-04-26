"Очі: Легенда Карпат": яким вийшло очікуване в Україні фентезі

В український прокат вийшов сімейний фільм у жанрі фентезі — "Очі: Легенда Карпат" з Віллемом Дефо та Геленою Зеглер у головних ролях. Прем'єра планувалася ще на кінець лютого 2025 року, але була перенесена в США через пожежі в Лос-Анджелесі.

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Режисером і сценаристом картини виступив Ісайя Саксон, відомий передусім кліпами для співачки Бйорк. Для Саксона це перший повнометражний фільм, який став для нього ще й свого роду "хрестовим походом" у родову історію: його предки походили з регіону Карпатських гір.

Трейлер фільму "Очі: Легенда Карпат"

До слова, в картині і справді сильно читається вайб кліпів знаменитої ісландської співачки. Перед нами – казкова обстановка, дії розгортаються на природі, надворі – якесь позачасся Карпатських гір (з цивілізаційних проявів у фільмі – тільки супермаркет й автомобілі далекого року випуску).

Утім, герої стрічки поведінкою та ідейним наповненням межують між дійсністю та казковою вигадкою. Одним словом, Бйорк у цьому фільмі прямо не вистачає!

Про що фільм "Очі: Легенда Карпат" 2025

Дівчинка-підліток Юля живе з батьком та його учнями в будиночку в горах Карпат. Її оточують лише дерева, тварини та татове виховання. Мама Юлі давно пішла з сім'ї, і дівчинка росте без жіночої емоційної підтримки, на самоті.

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Одного разу в руки до неї потрапляє симпатична тварина, яку місцеві жителі називають Очі. Мале звірятко втратило сім'ю, і Юля ставить собі за мету повернути Очі додому. Ця подорож стає для героїв довгою дорогою до себе, свого коріння та власного серця.

А ще головній героїні доведеться зустрітися з мамою і дізнатися, чому вона залишила сім'ю. Одним словом, перед нами — картина про возз'єднання сімей і важливість близькості в сучасному світі.

Зрозуміло, значну частину магії стрічки Ісаї створює, власне, маленький Очі — чарівна жовто-синя істота з величезними очима.

Видання Vulture пише, що "Очі: Легенда Карпат" має приголомшливо реалістичний вигляд:

"Це фантазія, яка змушує повірити, що вона реальна".

Головні герої фільму Очі та Юля

Для українців фільм був особливо очікуваним, адже дії картини розгортаються в Карпатах, від чого близькість і нагальність того, що відбувається, стає для наших громадян ще важливішою й актуальнішою.

З недоліків у стрічці можна відзначити слабеньке емоційне наповнення. Фільм про емоції з нестачею емоцій трохи дивує, як явище. Але цей аспект, імовірно, можна списати на велику кількість довгих пауз у фільмі, покликаних компенсувати емоції і дати глядачеві самому додумати, чим наповнений герой в окремо взятому епізоді.

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