"Павич": рецензія на пронизливу австрійську сатиру про чоловіка напрокат

В український прокат вийшла драмеді про хлопця, який здатен "на годину" стати ким завгодно: вашим чоловіком, сином, другом, батьком-пілотом, будівельником, коханим, водієм

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Словом, він може стати ким завгодно. Питання лише в тому, як не загубити себе в такому потоці особистостей, і головне — а чи є в цьому потоці наш герой, чи він давно розчинився у своїй "роботі". Фокус подивився картину ще на відкритті "Тижня австрійського кіно" 2025 року і розповідає про нього.

Трейлер фільму "Павич"

Перед нами — ні що інше, як пронизлива і дуже дотепна сатира на тему віднайдення себе, а точніше — вміння себе не загубити під тиском соціальних очікувань, соціальних мереж і різноманіття ролей, яких вимагає сучасний соціум від окремо взятої людини.

Головну роль у дебютному повнометражному фільмі режисера Бернхарда Венгера виконав зірка фільму "На західному фронті без змін" — Альбрехт Шух (номінація на премію BAFTA).

Маттіас працює в агентстві, де його можна взяти напрокат Фото: Скриншот

Наш герой — ввічливий, інтелігентний, уважний, привабливий чоловік, який успішно продає ці якості кожному, хто готовий заплатити за доречну компанію.

Маттіас симпатизує своїм клієнтам, йому не все одно. Він співпереживає літній пані, яка більше не може спілкуватися зі своїм чоловіком, і пані середніх років, якій ні з ким сходити в театр.

До слова, і в його житті не все добре. Його безапеляційно кидає кохана, після чого Маттіас почувається не менш самотнім, ніж його клієнти. Поки він зображував фальшивих бойфрендів, герой раптово став колишнім бойфрендом для своєї дівчини.

Кадр із фільму "Павич" Фото: Скриншот

Цей епізод ставить Маттіаса перед обличчям екзистенціальної кризи. Хто він сьогодні? Ким був учора? Ким він стане в майбутньому і що важливого він робить у житті? Герой у штопорі, який переростає в глибоку кризу самоідентифікації.

Щоправда, жодної суттєвої драми ми спостерігати не будемо. Гостра тема подається зі смаком і гумором. Ми переживаємо за Маттіаса, але ще більше нам подобається спостерігати за його незграбними спробами встановити особисті кордони, про які він має непрозоре уявлення.

Кадр із фільму "Павич" Фото: Скриншот

Сценарій картини натхненний бумом на оренду друзів у Японії. Ми побачимо під мікроскопом проблему соціальних зв'язків, які стають дедалі тоншими і скоро, ймовірно, зовсім порвуться.

Поки Маттіас блукає лабіринтом палаців розуму в спробі відшукати свою індивідуальність, ми бачимо дивні спроби героя зав'язати романтичні стосунки, викрити цинічного бізнесмена і зайнятися йогою. Тим дивовижніше звучать гострі жарти на тлі австрійського прохолодного аристократизму і мінімальної емоційної залученості.

Картина вперше була представлена на Венеціанському кінофестивалі 2024 року. Відтоді фільм був показаний на багатьох авторитетних платформах, включно з "Тижнем австрійського кіно" в Києві у квітні 2025 року. У широкий прокат фільм виходить зараз. Можливо, українцям саме зараз не завадить дещиця гострого гумору з Австрії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яким вийшов фільм "Життя Чака", точно знятий за однойменним твором Стівена Кінга.

А також ми публікували рецензію на перезапуск популярного слешера 1990-х "Я знаю, що ви зробили минулого літа".