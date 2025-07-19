"Павлин": рецензия на пронзительную австрийскую сатиру о мужчине напрокат

В украинский прокат вышла драмеди о парне, который способен «на час» стать кем угодно: вашим мужем, сыном, другом, отцом-пилотом, строителем, возлюбленным, водителем

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Словом, он может стать кем угодно. Вопрос лишь в том, как не потерять себя в таком потоке личностей, и главное – а есть ли в этом потоке наш герой, или он давно растворился в своей "работе". Фокус посмотрел картину еще на открытии "Недели австрийского кино" 2025 и рассказывает о нем.

Трейлер фильма "Павлин"

Перед нами – ни что иное, как пронзительная и очень остроумная сатира на тему обретения себя, а точнее – умения себя не потерять под давлением социальных ожиданий, социальных сетей и многообразия ролей, которых требует современный социум от отдельно взятого человека.

Главную роль в дебютном полнометражном фильме режиссера Бернхарда Венгера исполнил звезда фильм "На западном фронте без перемен" — Альбрехт Шух (номинация на премию BAFTA).

Маттиас работает в агентстве, где его можно взять напрокат Фото: Скриншот

Наш герой – обходительный, интеллигентный, внимательный, привлекательный мужчина, который успешно продает эти качества каждому, кто готов заплатить за уместную компанию.

Маттиас симпатизирует своим клиентам, ему не все равно. Он сопереживает пожилой даме, которая больше не может общаться со своим мужем, и даме средних лет, которой не с кем сходить в театр.

К слову, и в его жизни не все хорошо. Его безапелляционно бросает возлюбленная, после чего Маттиас чувствует себя не менее одиноким, чем его клиенты. Пока он изображал фальшивых бойфрендов, герой внезапно стал бывшим бойфрендом для своей девушки.

Кадр из фильма "Павлин" Фото: Скриншот

Этот эпизод ставит Маттиаса перед лицом экзистенциального кризиса. Кто он сегодня? Кем был вчера? Кем он станет в будущем и что важного он делает в жизни? Герой в штопоре, который перерастает в глубокий кризис самоидентификации.

Правда, никакой существенной драмы мы наблюдать не будем. Острая тема подается со вкусом и юмором. Мы переживаем за Маттиаса, но еще больше нам нравится наблюдать за его неуклюжими попытками установить личные границы, о которых у него непрозрачное представление.

Кадр из фильма "Павлин" Фото: Скриншот

Сценарий картины вдохновлен бумом на аренду друзей в Японии. Мы увидим под микроскопом проблему социальных связей, которые становятся все тоньше и скоро, вероятно, совсем порвутся.

Пока Маттиас бродит по лабиринту чертогов разума в попытке отыскать свою индивидуальность, мы видим странноватые попытки героя завязать романтические отношения, разоблачить циничного бизнесмена и заняться йогой. Тем удивительнее звучат острые шутки на фоне австрийского прохладного аристократизма и минимальной эмоционально вовлеченности.

Картина впервые была представлена на Венецианском кинофестивале в 2024 году. С тех пор, фильм был показан на многих авторитетных платформах, включая, "Неделю австрийского кино" в Киеве в апреле 2025 года. В широкий прокат фильм выходит сейчас. Возможно, украинцам именно сейчас не помешает толика острого юмора из Австрии.

Напомним, ранее Фокус писал, каким получился фильм "Жизнь Чака", точно снятый по одноименному произведению Стивена Кинга.

А также мы публиковали рецензию на перезапуск популярного слешера 1990-х "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".