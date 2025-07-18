"Жизнь Чака" или взрыв вселенной одного человека: неожиданный фильм по Стивену Кингу

В украинский прокат вышел фильм, созданный по одноименному рассказу Стивена Кинга из сборника "Будет кровь" – "Жизнь Чака". Режиссером ленты выступил Майк Флэнаган.

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Картина резко выбивается из всего, что мы привыкли понимать под "Стивеном Кингом", да и вообще – выпадает из критериев классических кино жанров. Фокус посмотрел картину одним из первых.

Трейлер фильма "Жизнь Чака"

Сюжет картины развивается в обратном хронологическом порядке. Планета Земля разрушается, отсчитывая последние часы существования: из всех средств массовой информации звучит информация о новом стихийном бедствии, улицы городов наполнили беженцы, бессмысленно идущие в поисках неизвестно чего.

Интернет и мобильная связь исчезли, выжившие пользуются аналоговыми телефонами, больницы переполняют раненые.

Новое землетрясение в Калифорнии и проснувшийся гигантский вулкан в Германии (оказывается, он там был!) – вот новости, с которыми ложатся и просыпаются жители планеты. "Мы живем в циничные времена", — говорит один из героев первого акта картины.

Жители планеты, будто бы, уже смирились с надвигающимся концом и просто дожидаются своей очереди.

Школьный учитель Марти (ЧиветельЭджиофор) старается не зацикливаться на происходящем, фокусируясь на работе. Он даже организовал родительское собрание, во время которого решил пожурить родителей за низкую успеваемость их детей. Его экс-супруга Фелиция (Карен Гиллан), врач городской больницы, предлагает бывшему мужу возобновить отношения в ожидании их общего конца.

На фоне происходящего кошмара, жителей городов преследуют рекламные борды с улыбающимся парнем по имени Чарльз Кранц (Том Хиддлстон). "39 замечательных лет! Спасибо, Чак!", — гласит объявление. Никто из жителей города не знает, кто это и почему ему уделяют столько внимания в такой ужасной ситуации.

Кадр из фильма "Жизнь Чака"

Режиссер Майк Флэнаган выбрал не самое очевидное произведение "короля ужасов", остановившись на рассказе, далеком от того, чем известен Стивен Кинг. Перед нами – философская новелла о важности жизни одного отдельно взятого человека.

Самое интересное в том, что сборник рассказов вышел в 2020-м году, когда население Земли как раз озабоченно вчитывалось в устрашающие новости о "фурах с трупами в Италии" и переполненных больницах.

С того момента жить легче не стало. Планета переживает небывалый всплеск военных конфликтов, а природа не скупится на катаклизмы.

Словом, если первые сорок минут должны были выглядеть мрачным предупреждением, то сейчас, пять лет спустя, это больше походит на устрашающую констатацию фактов: планета Земля переживает не лучшие времена, и чем это закончится – пока неизвестно.

Второй акт "Жизни Чака" переносит зрителей в размеренную жизнь "маленького человека" — бухгалтера Чака Кранца (так мы знакомимся с фантомным героем из первого акта). Как оказалось, Чак Кранц в детстве мечтал быть танцором. Внезапно мужчина в сером недорогом костюме и портфелем в руках начинает безудержно танцевать под звуки уличных барабанов.

Кадр из фильма "Жизнь Чака"

В третьем акте фильма нам рассказывают, что именно заставило бухгалтера "вселенная которого сузилась", отбросить страхи и пуститься в пляс у всех на глазах.

Оказывается, в детстве Чак рано потерял родителей, и его растили бабушка и дедушка. А бабушка, в свою очередь, была без ума от танцев и привила эту страсть маленькому внуку.

И все у Чака получилось отлично до момента, пока дедушка не объявил математику более важной и перспективной деятельностью для жизни и будущей востребованности. Так, Чак и стал бухгалтером, похоронив в себе танцора.

В общем, ключевой посыл картины – каждый из нас носитель целой вселенной и больших смыслов, которые рушатся, когда человек угасает.

Том Хиддлстон в фильме "Жизнь Чака"

В целом, можно долго рассуждать о стиле подачи повествования или динамике вовлечения зрителя в событийный ряд сценария. Но главное – перед нами нетривиальное трогательное произведение Кинга, заслуживающее внимание и вынуждающее больше думать о важном, вопреки сиюминутному.

Напомним, ранее Фокус публиковал рецензию на перезапуск популярного слешера 1990-х "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

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