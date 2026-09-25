"Горькое Рождество" Педро Альмодовара: когда великий режиссер жалуется на кризис

Лента открыла традиционный киевский марафон испанских фильмов — 11-й фестиваль "Линия Испанского Кино" в кинотеатре "Жовтень".

О чем фильм "Горькое Рождество" 2026 Педро Альмодовара

Итак, 2004 год, у Эльсы (Барбара Ленни) дикая мигрень, которую невозможно снять препаратами. Заботливый возлюбленный Бо (Патрик Криадо) отвозит ее в больницу. На самом деле эта мигрень — проявление панической атаки, а еще она снимала рекламный ролик в этой больнице, и в палате напротив умер пациент. И нет — Эльса не суеверна, просто ей страшно. Год назад умерла ее мать.

Трейлер фильма "Горькое Рождество" 2026 Педро Альмодовара

Эльса — режиссер. Среди ее работ несколько культовых (другими словами, коммерчески провальных) фильмов. На жизнь она зарабатывает рекламой. Психотерапевт советует ей сменить обстановку, поэтому она летит на вулканический остров Лансароте, где снимает очаровательную виллу.

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Там режиссер задумывает сценарий своего нового фильма, посвященный ее детству и матери.

Для фона нам показывают историю знакомства Эльсы с Бо. Он – пожарник, но по выходным стриптизер.

Далее курсором на экране нам сообщают, что мы переносимся в 2026 год. За компьютером некий стареющий режиссер Рауль (Леонардо Сбаралья), раздавленный бесплодными попытками написать вменяемый сценарий о своем творческом тупике, используя депрессивный кризис своей героини Эльсы.

Режиссер Рауль, как отражение Педро Альмодовара Фото: Скриншот

Оказывается прототип стриптизера Бо — это партнер Рауля — Санти. За образом Эльсы скрывается агент Рауля – Моника (Айтана Санчес-Хихон). Она уходит от Рауля после 20 лет верной работы на него, и этот факт только добавляет депрессивных настроений стареющему режиссеру. Моника уходит, чтобы поддержать свою подругу, которая потеряла ребенка. Но главное для Рауля состоит в том, что Моника больше не поддерживает его самого.

Ему неинтересен гонорар 200 000 евро за один гостевой день на фестивале в Катаре. Он хочет написать складный сюжет, потому что он не может не снимать кино.

Прозорливый зритель догадается, что Рауль — это сам Альмодовар. Классик мирового кинематографа — в депрессивных настроениях и перманентной тревоге. Он не может создать ничего похожего на свои предыдущие знаменитые работы. Он говорит об этом со зрителями через Рауля, а тот, в свою очередь, через Эльсу.

И режиссер Эльса также, как отражение самого Альмодовара Фото: Скриншот

Все герои на экране пребывают в поиске чего-то потерянного или недостигнутого. Они – словно экспонаты музея эмоций, собранные Альмодоваром в идеальную по цветам и разрозненную по смыслам экспозицию.

Режиссеру не удалось собрать историю в цельный сюжет, и именно об этом Альмодовар снимает свой новый фильм "Горькое Рождество" 2026. Набор незавершенных фрагментов сценария, которые уперлись в стену творческого кризиса сценариста.

С целью развлечь зрителя, которого не удалось увлечь логикой повествования, Альмодовар включает в картину эпизод с песней "La Llorona" в великолепном позднем исполнении его любимой певицы – Чавелы Варгас и зажигательный откровенный танец обнаженного Бо, который, как мы уже знаем, пожарник, но иногда – стриптизер.

Кадр из фильма "Горькое Рождество" Фото: Скриншот

Одним словом, перед нами сбивчивая исповедь автора, а каждый персонаж в картине – кто-то вроде его субличностей, через которых он говорит открыто и часто непоследовательно.

Не обошлось в фильме Альмодовара без Росси де Пальма. Она сыграла навязчивую немолодую сеньору, чья жизнь – бесконечная вечеринка, в которой нет места паническим атакам и мигрени. Она – абсолютное убежище праздника и ярких цветов.

Мы видим оскароносного режиссера на этапе абсолютного одиночества. Он снял фильм, который не соберет кассу, но подробно расскажет о нем самом в 2026 году.

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