Сериал "Анна Болейн" с чернокожей королевой с треском провалился на IMDb

Зрителям не понравилось не только то, что королеву сыграла темнокожая актриса, но и искажение других исторических фактов в сериале. Более трех тысяч человек высказались критически в адрес сериала "Анна Болейн".

Мини-сериал "Анна Болейн", три серии которого были показаны на британском Chаnnel 5, стал одним из худших телепроектов за все время, пишет Time.News.

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Настоящим вердиктом проекту стал губительно низкий рейтинг на известном ресурсе IMDb, где на основании отзывов более трех тысяч человек сериал "Анна Болейн" 2021 года выпуска получил всего 1,1 балла из 10 возможных.

Фото: IMDB

Примечательно, что на постсоветском пространстве любители кино и телевидения оказались немного более благосклонными к сериалу "Анна Болейн". По мнению пользователей ресурса "КиноПоиск", проект "тянет" на 1,7 из 10, что, конечно, тоже очень мало для такого жанра как костюмный сериал.

О том, что фмльм вряд ли будет иметь успех у зрителей, обсуждалось еще тогда, когда стало известно, что роль Анны Болейн, второй жены короля Генриха VIII Тюдора и матери второй правящей королевы Англии, Елизаветы I Английской, сыграет чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит. В соцсетях негодовали, что создатели сериала "Анна Болейн" в угоду политкорректности наплевали на историческую правду, согласно которой королева-консорт никак не могла быть чернокожей.

"Это как смотреть фильм о Наполеоне, которого играет высокий китаец, строящий пирамиды. Можете ли вы представить, какой скандал случился, если бы известного темнокожего сыграл белый актёр? Это было бы неслыханно!", – написал один из зрителей в комментариях под новостью.

Исполнительница главной роли, комментируя провал сериала, заявила, что не удивлена такой реакции.

"Люди упускают нюанс, что исторически цветные люди были стерты из историй и, таким образом, была стерта их человечность. Мы же не стираем человечность белых людей. Мы убираем расу из разговора, чтобы в центре всего этого рассказывать человеческую историю", – сказала она в интервью Independent.

[ + – ] Джоди Тейлор-Смит Фото: VGTimes

Однако больше претензий у посмотревших сериал "Анна Болейн" 2021 даже не к самой актрисе, а к искажению исторических фактов. Любителям истории не понравились некоторые интерьеры и интерпретация повседневной жизни монархов, а также сцена, где Анна Болейн целует в губы свою фрейлину Джейн Сеймур, которая позже станет третьей женой короля. Это, по мнению британцев, в то время было трудно даже представить, а не то, что сделать.

"Вы должны испытывать столько сочувствия к Анне Болейн, при жизни она была жертвой лжи, которая привела к судебной ошибке как для нее, так и для других, теперь, в эпоху пробуждения, она стала жертвой лжи о своем цвете и сексуальность. Анна была матерью одного из величайших монархов в истории и трагической жертвой человека, чья личность изменилась после травмы головы во время рыцарского турнира. Если вы хотите увидеть инсценировку жизни Анны, вместо этого посмотрите великолепный "Волчий зал", где ее играет Клэр Фой. Создатели "Анны Болейн" приложили огромные усилия для создания знаменитого ожерелья Анны, но это было единственное усилие, которое они приложили, а все остальное – плохо сделанная чушь. Что дальше? Королева Виктория и принц Альберт, которых сыграли Бейонсе и Джей Зи?", – написал еще один возмущенный зритель в разделе отзывов на IMDb.

"Можете назвать меня старомодным, но я предпочитаю, чтобы историческая драма была исторической. Переносить ценности 21 века в 1500-е бессмысленно. Действие драмы может происходить в наши дни, если игнорировать историю. Ценности, представленные в этой части, были бы неуместными 50 лет назад, не говоря уже о 500. Итак, мой вопрос к сценаристам, режиссерам и продюсерам: чего вы надеялись достичь? Пытаетесь ли вы использовать историю для проповеди своей аудитории так, как Советская Россия использовала средства массовой информации не для развлечения, а для формирования своей аудитории? Или ваши исследователи действительно плохо справляются со своей работой?", – добавил другой зритель.

Трехсерийный фильм "Анна Болейн" создали киностудия Fable Pictures совместно с Chanel 5 и Sony Pictures Television. В качестве режиссера проекта выступила Линси Миллер ("Делать деньги", "Мальчик с пучком на голове"), а сценарий к нему написала Ева Хеддервик Тернер.

Сериал рассказывает о последних месяцах жизни королевы-консорта Анны Болейн, боровшейся за гендерное равенство ради будущего своей единственной дочери. Супруг обвинил Анну в неверности, инцесте и государственной измене, в результате чего она была приговорена к смертной казни через обезглавливание.

Ранее роль Анны Болейн исполняли Натали Дормер ("Тюдоры"), Натали Портман ("Еще одна из рода Болейн"), Клэр Фой ("Волчий зал") и другие.

[ + – ] Актрисы, в разное время сыгравшие Анну Болейн

Тем временем стриминговый сервис Disney+ собирается снять фильм по мотивам популярной сказки "Золушка" под названием Sneakerella, где главную роль сыграет актер-афроамериканец.