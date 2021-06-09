Серіал "Анна Болейн" з чорношкірою королевою з тріском провалився на IMDb

Глядачам не сподобалося не тільки те, що королеву зіграла темношкіра актриса, а й спотворення інших історичних фактів у серіалі. Понад три тисячі чоловік висловилися критично на адресу серіалу "Анна Болейн".

Міні-серіал "Анна Болейн", три серії якого були показані на британському Chаnnel 5, став одним з найгірших телепроектів за весь час, пише Time.News.

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Справжнім вердиктом проекту став згубно низький рейтинг на відомому ресурсі IMDb, де на підставі відгуків понад три тисячі чоловік серіал "Анна Болейн" 2021 року випуску отримав усього 1,1 бал з 10 можливих.

Фото: IMDB

Цікаво, що на пострадянському просторі любителі кіно і телебачення виявилися трохи більш прихильними до серіалу "Анна Болейн". Для користувачів ресурсу "КиноПоиск" проект "тягне" на 1,7 з 10, що, звичайно, теж дуже мало для такого жанру як костюмний серіал.

Про те, що фільм навряд чи буде мати успіх у глядачів, обговорювалося ще тоді, коли стало відомо, що роль Анни Болейн, другої дружини короля Генріха VIII Тюдора і матері другої правлячої королеви Англії, Єлизавети I Англійської, зіграє чорношкіра акторка Джоді Тернер-Сміт. У соцмережах обурювалися, що творці серіалу "Анна Болейн" на догоду політкоректності наплювали на історичну правду, згідно з якою королева-консорт ніяк не могла бути чорношкірою.

"Це як дивитися фільм про Наполеона, якого грає високий китаєць, який будує піраміди. Чи можете ви уявити, який скандал трапився б, якби відомого темношкірого зіграв білий актор? Це було б нечувано!", — написав один з глядачів у коментарях під новиною.

Виконавиця головної ролі, коментуючи провал серіалу, заявила, що не здивована такій реакції.

"Люди втрачають нюанс, що історично кольорові люди були стерті з історій і, таким чином, була стерта їхня людяність. Ми ж не стираємо людяність білих людей. Ми прибираємо расу з розмови, щоб у центрі всього цього розповідати людську історію", — сказала вона в інтервʼю Independent.

[ + – ] Джоді Тернет-Сміт Фото: VGTimes

Однак, більше претензій у тих, хто подивився серіал "Анна Болейн" 2021, навіть не до самої актриси, а до спотворення історичних фактів. Любителям історії не сподобалися деякі інтерʼєри й інтерпретація повсякденного життя монархів, а також сцена, де Анна Болейн цілує в губи свою фрейліна Джейн Сеймур, яка пізніше стане третьою дружиною короля. Це, на думку британців, у той час було важко навіть уявити, а не те, що зробити.

"Ви повинні відчувати стільки співчуття до Анни Болейн, за життя вона була жертвою брехні, яка призвела до судової помилки як для неї, так і для інших, тепер, в епоху пробудження, вона стала жертвою брехні про свій колір і сексуальність. Анна була матірʼю одного з найбільших монархів в історії і трагічною жертвою людини, чия особистість змінилася після травми голови під час лицарського турніру. Якщо ви хочете побачити інсценізацію життя Анни, замість цього подивіться чудовий "Вовчий зал", де її грає Клер Фой. Творці "Анни Болейн" доклали величезних зусиль для створення знаменитого намиста Анни, але це було єдине зусилля, яке вони доклали, а все інше — погано зроблена нісенітниця. Що далі? Королева Вікторія і принц Альберт, яких зіграли Бейонсе і Джей Зі?", — написав ще один обурений глядач у розділі відгуків на IMDb.

"Можете назвати мене старомодним, але я віддаю перевагу, щоб історична драма була історичною. Переносити цінності 21 століття в 1500-і безглуздо. Дія драми може відбуватися в наші дні, якщо ігнорувати історію. Цінності, представлені в цій частині, були б недоречними 50 років тому, не кажучи вже про 500. Отже, моє запитання до сценаристів, режисерів і продюсерів: чого ви сподівалися досягти? Чи намагаєтеся ви використовувати історію для проповіді своїй аудиторії так, як Радянська Росія використовувала засоби масової інформації не для розваги, а для формування своєї аудиторії? Або ваші дослідники дійсно погано впораються зі своєю роботою?", — додав інший глядач.

Трисерійний фільм "Анна Болейн" створили кіностудія Fable Pictures спільно з Chanel 5 і Sony Pictures Television. У ролі режисера проекту виступила Лінсі Міллер ( "Робити гроші", "Хлопчик з пучком на голові"), а сценарій до нього написала Єва Хеддервік Тернер.

Серіал розповідає про останні місяці життя королеви-консорт Анни Болейн, яка боролася за гендерну рівність заради майбутнього своєї єдиної доньки. Чоловік звинуватив Анну в невірності, інцесті і державній зраді, у результаті чого вона була засуджена до смертної кари через обезголовлення.

Раніше роль Анни Болейн виконували Наталі Дормер ( "Тюдори"), Наталі Портман ( "Ще одна з роду Болейн"), Клер Фой ( "Вовчий зал") та інші.

[ + – ] Актриси, які в різний час зіграли Анну Болейн

Тим часом стрімінговий сервіс Disney + збирається зняти фільм за мотивами популярної казки "Попелюшка" під назвою Sneakerella, де головну роль зіграє актор-афроамериканець.