Появились первые фото со съемок скандальной диснеевской "Русалочки"

Холли Бэйли (Ариэль) и Джон Хауэр-Кинг (Принц Эрик) только начали съемки на пляже в Италии

На итальянском острове Сардиния начались съемки диснеевского фильма "Русалочка", который сопровождают скандалы с начала анонса процесса. Поклонников оригинального мультфильма 1989 года возмутил тот факт, что русалочку Ариэль будет играть темнокожая певица Холли Бейли. Об этом пишет Daily Mail.

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Но, не смотря на требования сменить исполнительницу главной роли, Холли и Джон Хауэр-Кинг все же приступили к съемкам.

Судя по фото, на идиллическом пляже острова Сардиния снимали сцену, когда едва не утонувшего принца спасает Ариэль, выносит его на пляж и пробуждает поцелуем.

[ + – ] первые снимки со съемок "Русалочки"

Правда, поклонники разочарованы тем, что костюмов увидеть не удалось. Видимо, их добавят позже, посредством компьютерной графики, или же папарацци удалось снять только репетицию.

Холли была одета в гидрокостюм и "русалочий хвост" из черной ткани, а Джон щеголял в футболке и шортах.

[ + – ] Кадр из оригинального мультфильма

Если русалочка лишится еще и своего культового сиреневого топа из ракушек, то поклонники разочаруются еще больше, — написали таблоиды.

Напомним, 21-летняя Холли Бэйли из Атланты впервые стала популярной благодаря созданию роликов на YouTube вместе со своей 22-летней сестрой Хлоей. Позже они основали дуэт Chloe x Halle, который взяла "под крыло" Бейонси. Роль в диснеевской "Русалочке" станет первой большой ролью Холли.

26-летний Джона Хауэр-Кинг родился и вырос в Лондоне, но имеет двойное гражданство Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Он уже снимался в нескольких сериалах, однако пока всемирной славы не завоевал.

Первоначально предполагалось, что принца Эрика сыграет Гарри Стайлс, однако певец отказался от этой роли.

Также известно, что в новом фильме роль злой ведьмы Урсулы исполнит Мелисса Маккарти, короля Тритона — Хавьер Бардем, а Аквафина озвучит чайку Скаттла.