З'явилися перші фото зі зйомок скандальної діснеївської "Русалоньки"

Холлі Бейлі (Аріель) і Джон Гауер-Кінґ (Принц Ерік) тільки почали зйомки на пляжі в Італії

На італійському острові Сардинія почалися зйомки діснеївського фільму "Русалонька", який супроводжують скандали з початку анонсу процесу. Шанувальників оригінального мультфільму 1989 року обурив той факт, що русалоньку Аріель гратиме темношкіра співачка Холлі Бейлі. Про це пише Daily Mail.

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Але, незважаючи на вимоги змінити виконавицю головної ролі, Холлі та Джона Гауер-Кінґ все ж взялися до зйомок.

Судячи з фото, на ідилічному пляжі острова Сардинія знімали сцену, коли принца, який ледве не втонув, рятує Аріель, виносить його на пляж і пробуджує поцілунком.

[ + – ] Перші знімки зі зйомок "Русалоньки"

Щоправда, шанувальники розчаровані тим, що костюмів побачити не вдалося. Мабуть, їх додадуть пізніше, за допомогою комп'ютерної графіки, або ж папараці вдалося зняти тільки репетицію.

Холлі була одягнена в гідрокостюм і "хвіст русалоньки" з чорної тканини, а Джон хизувався в футболці та шортах.

[ + – ] Кадр з оригінального мультфільму

Якщо русалонька позбудеться ще й свого культового бузкового топа з мушель, то шанувальники розчаруються ще більше, — написали таблоїди.

Нагадаємо, 21-річна Холлі Бейлі з Атланти вперше стала популярною завдяки створенню роликів на YouTube разом зі своєю 22-річною сестрою Хлоєю. Пізніше вони заснували дует Chloe x Halle, який взяла "під крило" Бейонсі. Роль в діснеївській "Русалоньці" стане першою великою роллю Холлі.

26-річний Джон Гауер-Кінґ народився і виріс у Лондоні, але має подвійне громадянство Сполученого Королівства та Сполучених Штатів. Він уже знімався в декількох серіалах, проте поки всесвітньої слави не завоював.

Спочатку передбачалося, що принца Еріка зіграє Гаррі Стайлс, проте співак відмовився від цієї ролі.

Також відомо, що в новому фільмі роль злої відьми Урсули виконає Мелісса Маккарті, короля Тритона — Хав'єр Бардем, а Аквафін озвучить чайку Скаттла.