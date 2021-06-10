З'явилися перші фото зі зйомок скандальної діснеївської "Русалоньки"
Холлі Бейлі (Аріель) і Джон Гауер-Кінґ (Принц Ерік) тільки почали зйомки на пляжі в Італії
На італійському острові Сардинія почалися зйомки діснеївського фільму "Русалонька", який супроводжують скандали з початку анонсу процесу. Шанувальників оригінального мультфільму 1989 року обурив той факт, що русалоньку Аріель гратиме темношкіра співачка Холлі Бейлі. Про це пише Daily Mail.
Але, незважаючи на вимоги змінити виконавицю головної ролі, Холлі та Джона Гауер-Кінґ все ж взялися до зйомок.
Судячи з фото, на ідилічному пляжі острова Сардинія знімали сцену, коли принца, який ледве не втонув, рятує Аріель, виносить його на пляж і пробуджує поцілунком.
Щоправда, шанувальники розчаровані тим, що костюмів побачити не вдалося. Мабуть, їх додадуть пізніше, за допомогою комп'ютерної графіки, або ж папараці вдалося зняти тільки репетицію.
Холлі була одягнена в гідрокостюм і "хвіст русалоньки" з чорної тканини, а Джон хизувався в футболці та шортах.
Якщо русалонька позбудеться ще й свого культового бузкового топа з мушель, то шанувальники розчаруються ще більше, — написали таблоїди.
Нагадаємо, 21-річна Холлі Бейлі з Атланти вперше стала популярною завдяки створенню роликів на YouTube разом зі своєю 22-річною сестрою Хлоєю. Пізніше вони заснували дует Chloe x Halle, який взяла "під крило" Бейонсі. Роль в діснеївській "Русалоньці" стане першою великою роллю Холлі.
26-річний Джон Гауер-Кінґ народився і виріс у Лондоні, але має подвійне громадянство Сполученого Королівства та Сполучених Штатів. Він уже знімався в декількох серіалах, проте поки всесвітньої слави не завоював.
Спочатку передбачалося, що принца Еріка зіграє Гаррі Стайлс, проте співак відмовився від цієї ролі.
Також відомо, що в новому фільмі роль злої відьми Урсули виконає Мелісса Маккарті, короля Тритона — Хав'єр Бардем, а Аквафін озвучить чайку Скаттла.