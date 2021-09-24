RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Кейт Міддлтон зіграла в теніс у парі з 18-річною спортивною суперзіркою

1585
Кейт Міддлтон грає в теніс
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон та Емма Радукану

Герцогиня Кембриджська є покровителькою Асоціації лаун-тенісу й уважно стежить за успіхами британських спортсменів на світових аренах.

39-річна дружина спадкоємця британського престолу Кейт Міддлтон зіграла в теніс у парі з переможницею престижного турніру US Open 18-річною Еммою Радукану на святкуванні повернення на батьківщину із США тенісистів, які брали участь в турнірі Великого шолома. Урочистий захід організувала Асоціація лаун-тенісу (LTA) в Національному тенісному центрі в Лондоні.

Завзята фанатка тенісу Кейт особисто привітала 18-річних Емму, Джо Солсбері (дворазовий володар Великого шолома, в парі та чоловічому міксті, різновиді парної гри), Альфі Г'юїтта (срібний призер турніру в одиночному чоловічому розряді на візках) і Гордона Ріда (бронзова медаль в одиночному чоловічому розряді на візках) і розпитала їх про досвід участі в турнірі в Нью-Йорку.

Герцогиня уважно стежить за успіхами британських тенісистів. Так, після перемоги Емми над канадською тенісисткою Лейлою Фернандес у фіналі US Open 11 вересня Кейт поділилася особистим повідомленням у Twitter, написавши:

"Величезні вітання @EmmaRaducanu з приголомшливими виступами й історичною перемогою у Великому шоломі! Неймовірно — ми всі так пишаємося тобою!".

З перемогою дівчину привітала й особисто королева Великобританії Єлизавета II, надіславши їй листа.

"Прекрасні люди, чесно, вітаю всіх вас — це серйозно вражає", — сказала Кейт спортсменам перш, ніж взятися за ракетку.

Для гри герцогиня Кембриджська одяглася в темно-синю спортивну куртку та тенісну спідницю від Poivre Blanc, а на ногах у неї були білі кросівки. Волосся вона зібрала в хвіст, а образ доповнила золотими сережками-кільцями.

На корті королівська особа проявила себе більш ніж гідно, оскільки до цього брала приватні уроки тенісу в ексклюзивному клубі Hurlingham у Фулхемі.

Крім гри з чемпіонами, дружина принца Вільяма також зустрілася з підлітками з усієї Великобританії, які грають в теніс у межах молодіжної програми LTA, і дізналася більше про роботу, що проводиться LTA для заохочення участі в спорті серед британських підлітків.

LTA Youth — це інноваційна програма, спрямована на те, щоб надихнути наступне покоління гравців у віці від 4 до 18 років. Вона дає можливість дітям грати в теніс незалежно від їхнього віку, статі, здібностей, інвалідності або походження. Герцогиня Кетрін є покровителькою LTA з 2017 року.

Емма Радукану відразу стала суперзіркою тенісу, обігравшиу фіналі US Open 19-річну канадку Лейлу Фернандес із рахунком 6:4, 6:3. Вона — перша британка за останні 44 роки, яка вийшла до фіналу престижного тенісного турніру США.

Емма Радукану стала першою британкою за останні 44 роки, яка вийшла до фіналу US Open

Для 18-річної дівчини це — перший титул у її кар'єрі. Зараз вона посідає 22-у сходинку в рейтингу WTA.

Нагадаємо, цього тижня Кейт встигла покататися на гірському велосипеді з кадетами ВВС Великобританії і полазити по скелях, а також зустрілася з партнерами фотопроєкту про боротьбу британців із пандемією коронавірусу.