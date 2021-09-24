Кейт Міддлтон зіграла в теніс у парі з 18-річною спортивною суперзіркою

Герцогиня Кембриджська є покровителькою Асоціації лаун-тенісу й уважно стежить за успіхами британських спортсменів на світових аренах.

39-річна дружина спадкоємця британського престолу Кейт Міддлтон зіграла в теніс у парі з переможницею престижного турніру US Open 18-річною Еммою Радукану на святкуванні повернення на батьківщину із США тенісистів, які брали участь в турнірі Великого шолома. Урочистий захід організувала Асоціація лаун-тенісу (LTA) в Національному тенісному центрі в Лондоні.

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Завзята фанатка тенісу Кейт особисто привітала 18-річних Емму, Джо Солсбері (дворазовий володар Великого шолома, в парі та чоловічому міксті, різновиді парної гри), Альфі Г'юїтта (срібний призер турніру в одиночному чоловічому розряді на візках) і Гордона Ріда (бронзова медаль в одиночному чоловічому розряді на візках) і розпитала їх про досвід участі в турнірі в Нью-Йорку.

Герцогиня уважно стежить за успіхами британських тенісистів. Так, після перемоги Емми над канадською тенісисткою Лейлою Фернандес у фіналі US Open 11 вересня Кейт поділилася особистим повідомленням у Twitter, написавши:

"Величезні вітання @EmmaRaducanu з приголомшливими виступами й історичною перемогою у Великому шоломі! Неймовірно — ми всі так пишаємося тобою!".

З перемогою дівчину привітала й особисто королева Великобританії Єлизавета II, надіславши їй листа.

"Прекрасні люди, чесно, вітаю всіх вас — це серйозно вражає", — сказала Кейт спортсменам перш, ніж взятися за ракетку.

Для гри герцогиня Кембриджська одяглася в темно-синю спортивну куртку та тенісну спідницю від Poivre Blanc, а на ногах у неї були білі кросівки. Волосся вона зібрала в хвіст, а образ доповнила золотими сережками-кільцями.

На корті королівська особа проявила себе більш ніж гідно, оскільки до цього брала приватні уроки тенісу в ексклюзивному клубі Hurlingham у Фулхемі.

Крім гри з чемпіонами, дружина принца Вільяма також зустрілася з підлітками з усієї Великобританії, які грають в теніс у межах молодіжної програми LTA, і дізналася більше про роботу, що проводиться LTA для заохочення участі в спорті серед британських підлітків.

LTA Youth — це інноваційна програма, спрямована на те, щоб надихнути наступне покоління гравців у віці від 4 до 18 років. Вона дає можливість дітям грати в теніс незалежно від їхнього віку, статі, здібностей, інвалідності або походження. Герцогиня Кетрін є покровителькою LTA з 2017 року.

Емма Радукану відразу стала суперзіркою тенісу, обігравшиу фіналі US Open 19-річну канадку Лейлу Фернандес із рахунком 6:4, 6:3. Вона — перша британка за останні 44 роки, яка вийшла до фіналу престижного тенісного турніру США.

[ + – ] Емма Радукану стала першою британкою за останні 44 роки, яка вийшла до фіналу US Open

Для 18-річної дівчини це — перший титул у її кар'єрі. Зараз вона посідає 22-у сходинку в рейтингу WTA.

Нагадаємо, цього тижня Кейт встигла покататися на гірському велосипеді з кадетами ВВС Великобританії і полазити по скелях, а також зустрілася з партнерами фотопроєкту про боротьбу британців із пандемією коронавірусу.