Золотое платье Кейт Миддлтон вошло в капсульную коллекцию 007 от Jenny Packham

Всего в коллекции представлены восемь нарядов, на которые дизайнера вдохновили женщины, появлявшиеся в бондиане.

Чтобы отпраздновать предстоящее 60-летие Джеймса Бонда, британский дизайнер Дженни Пекхэм (Jenny Packham) совместно с EON Productions разработала эксклюзивную капсульную коллекцию вечерних платьев, сообщается на сайте франшизы о суперагенте 007.

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Восемь платьев отображают наследие сильных женских персонажей из фильмов о приключениях Джеймса Бонда "Умри, но не сейчас" и "Казино Рояль".

"Фильмы о Бонде были кинематографической константой моей жизни, и их гламур всегда вдохновлял меня. Итак, когда меня просят описать самый важный момент в моей карьере — увидеть один из моих дизайнов в фильме о Бонде — это одно из них. От Урсулы Андресс, выходящей из океана в белом бикини с пристегнутым к бедру ножом, до Катерины Мурино в "Казино Рояль", драпированной знойным гранатовым атласом, мода женщин Бонда уникальна и неподвластна времени. Создание коллекции платьев в стиле Бонда в сотрудничестве с EON Productions было невероятным опытом", – призналась 56-летний дизайнер.

Девушки в роскошных нарядах позировали знаменитому фотографу Грегу Уильямсу в роскошном ресторане Isabels в Лондоне, который воплощает в себе "высокооктановый гламур мира 007".

В Instagram дизайнера опубликованы четыре платья из коллекции с краткой историей их рождения. Так, на создание наряда с запахом Пакхэм вдохновилась образом актрисы Мод Адамс, сыгравшей девушку Бонда в фильмах "Человек с золотым пистолетом" и "Осьминожка". Оно было воссоздано в виде серебряного платья, расшитого бусами, украшенного радужными кристаллами, драпировкой в виде водопада и глубоким разрезом.

[ + – ] На создание этого платья дизайнера вдохновила актриса Мод Адамс Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Аня Амасова, героиня серии "Шпион , который меня любил" в исполнении Барбары Бах, вдохновила дизайнера на создание темно-синего платья из мягкого крепа, украшенного кристаллами, с разрезами на бедрах и струящейся шифоновой накидкой.

[ + – ] Платье с разрезами и шифоновой накидкой от JENNY PACKHAM Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Роскошное красное платье из коллекции – заслуга самой героини по имени Сильвия Тренч из самого первого фильма о Бонде "Доктор Ноу" (1962). Ее роль сыграла Юнис Гэйсон.

[ + – ] На этот наряд британского модельера вдохновила героиня из самой первой картины о Джеймсе Бонде Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Особое место в коллекции занимает платье, в котором герцогиня Кейт Миддлтон произвела фурор на мировой премьере "Не время умирать" в Королевском Альберт-холле.

[ + – ] В таком же платье Кейт Миддлтон покорила публику на премьере последнего фильма о Бонде Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Расшитое золотыми пайетками, стразами и с кейпом, оно стало самым обсуждаемым нарядом красной дорожки и закрепило за герцогиней Кембриджской звание иконы стиля.