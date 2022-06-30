Близкие друзья принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказали правду об их отношениях

Эксперты считают, что супруги станут великим королем и королевой Великобритании.

Стали известны детали супружеской жизни королевского внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Об этом пишет Marie Claire.

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Несмотря на то, что в последнее время ходят слухи о проблемах в отношениях герцогских супругов, инсайдеры рассказывают, что принц Уильям и Кэтрин Миддлтон очень счастливы друг с другом.

"Они, честно говоря, не могут быть счастливее как пара ... Они такие близкие, просто неразлучные", — рассказывает источник, близкий к паре.

Другой инсайдер отметил, что герцоги Кембриджские постоянно проводят время вместе.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон узаконили свои отношения в 2011 Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Они каждый день обедают вместе, каждый вечер сидят и смотрят телевизор. Конечно, они встречаются со своими друзьями, но проводят непомерно много времени вместе и живут очень обычной супружеской жизнью", — рассказывает источник.

А по вечерам будущий король Великобритании приносит любимый коктейль для своей жены.

"Они синхронизированы друг с другом, и здесь царит настоящая любовь", — прокомментировал отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма королевский эксперт.

[ + – ] Герцоги Кембриджские воспитывают троих детей Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

В частности, специалист считает, что герцоги Кембриджские являются одной командой и однажды станут великими королевой и королем монархии.

Напомним, в Букингемском дворце представили первый совместный официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон к юбилею наследника престола.

Также Фокус к 40-летию герцога Кембриджского вспомнил всех девушек принца Уильяма до Кэтрин Миддлтон.