Близкие друзья принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказали правду об их отношениях
Эксперты считают, что супруги станут великим королем и королевой Великобритании.
Стали известны детали супружеской жизни королевского внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Об этом пишет Marie Claire.
Несмотря на то, что в последнее время ходят слухи о проблемах в отношениях герцогских супругов, инсайдеры рассказывают, что принц Уильям и Кэтрин Миддлтон очень счастливы друг с другом.
"Они, честно говоря, не могут быть счастливее как пара ... Они такие близкие, просто неразлучные", — рассказывает источник, близкий к паре.
Другой инсайдер отметил, что герцоги Кембриджские постоянно проводят время вместе.
"Они каждый день обедают вместе, каждый вечер сидят и смотрят телевизор. Конечно, они встречаются со своими друзьями, но проводят непомерно много времени вместе и живут очень обычной супружеской жизнью", — рассказывает источник.
А по вечерам будущий король Великобритании приносит любимый коктейль для своей жены.
"Они синхронизированы друг с другом, и здесь царит настоящая любовь", — прокомментировал отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма королевский эксперт.
В частности, специалист считает, что герцоги Кембриджские являются одной командой и однажды станут великими королевой и королем монархии.
Напомним, в Букингемском дворце представили первый совместный официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон к юбилею наследника престола.
Также Фокус к 40-летию герцога Кембриджского вспомнил всех девушек принца Уильяма до Кэтрин Миддлтон.