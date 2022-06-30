Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали сыну о его роли короля
Принц Джордж занимает третье место в очереди на королевский престол.
Стало известно, как принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали своему старшему сыну Джорджу о его будущей роли короля Великобритании. Об этом пишет Marie Claire.
Как известно, когда дошло до того, чтобы рассказать 8-летнему принцу Джорджу, что его ждет в будущем, герцоги Кембриджские придумали план, чтобы гарантировать, что их сыну не сообщат "случайно". Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон решили сами рассказать будущему королю о его ответственной роли в монархии.
"Уильям не открыл миру, как и когда он сообщил своему сыну большую новость. Возможно, однажды Джордж сам расскажет нам эту историю", — отмечает королевский биограф Роберт Лейс.
Однако известно, что в 2020, когда принцу исполнилось семь лет, герцогские супруги подробнее рассказали своему сыну о его будущем на престоле.
"Вы не можете забывать, что принц Джордж чрезвычайно важен как будущий наследник престола, и неизбежно то, что в последующие годы все больше внимания будут уделять ему", — рассказывает еще один королевский специалист.
Однако родители будут делать все возможное, чтобы держать Джорджа подальше от пристального глаза общественности.
Также известно, что внезапный переезд Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Виндзор с детьми важен для того, чтобы герцоги дали больше свободы принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.
Напомним, близкие друзья и королевские эксперты рассказали правду об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Также Фокус писал об особой роли 8-летнего принца Джорджа во время Платинового юбилея королевы Елизаветы в июне 2022.