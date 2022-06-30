Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали сыну о его роли короля

Принц Джордж занимает третье место в очереди на королевский престол.

Стало известно, как принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали своему старшему сыну Джорджу о его будущей роли короля Великобритании. Об этом пишет Marie Claire.

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Как известно, когда дошло до того, чтобы рассказать 8-летнему принцу Джорджу, что его ждет в будущем, герцоги Кембриджские придумали план, чтобы гарантировать, что их сыну не сообщат "случайно". Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон решили сами рассказать будущему королю о его ответственной роли в монархии.

[ + – ] Принц Джордж является старшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

"Уильям не открыл миру, как и когда он сообщил своему сыну большую новость. Возможно, однажды Джордж сам расскажет нам эту историю", — отмечает королевский биограф Роберт Лейс.

Однако известно, что в 2020, когда принцу исполнилось семь лет, герцогские супруги подробнее рассказали своему сыну о его будущем на престоле.

"Вы не можете забывать, что принц Джордж чрезвычайно важен как будущий наследник престола, и неизбежно то, что в последующие годы все больше внимания будут уделять ему", — рассказывает еще один королевский специалист.

[ + – ] Принцу Джорджу в июле 2022 исполнится 9 лет Фото: Instagram/kensingtonroyal

Однако родители будут делать все возможное, чтобы держать Джорджа подальше от пристального глаза общественности.

Также известно, что внезапный переезд Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Виндзор с детьми важен для того, чтобы герцоги дали больше свободы принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Напомним, близкие друзья и королевские эксперты рассказали правду об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Также Фокус писал об особой роли 8-летнего принца Джорджа во время Платинового юбилея королевы Елизаветы в июне 2022.