Принцу Джорджу девять лет. Как наследник британского престола провел год (фото)
Нынешнее лето стало непростым для принца Джорджа, так как он присутствовал на многих королевских мероприятиях.
Принцу Джорджу сегодня исполнилось девять лет. По этому случаю его родители — герцог и герцогиня Кембриджские — опубликовали новое фото сына, продемонстрировав поклонником королевской семьи, как сильно подрос наследник британского престола.
А Фокус решил вспомнить, как прошел предыдущий год принца Джорджа, который стал одним из важных этапов его взросления в роли члена королевской семьи.
Совсем взрослый
Герцог и герцогиня Кембриджские нечасто появляются на публике со своими тремя наследниками — девятилетним принцем Джорджем, семилетней принцессой Шарлоттой и четырехлетнем принцем Луи. Они стараются максимально защитить их от назойливых папарацци, и дать им возможность быть просто детьми.
Однако это лето стало по-настоящему напряженным для королевских наследников. Все вместе они принимали участие в утомительных взрослых мероприятиях по случаю Платинового юбилея Елизаветы II. А старший сын Кембриджей принц Джордж, сопровождал своих родителей — принца Уильяма и Кейт Миддлтон — во время других важных событий.
В отличие от самого маленького ребенка герцога и герцогини Кембриджских — принца Луи — для которого взрослые мероприятия были просто невыносимы, Джордж держался молодцом. Он стойко принял юбилейные торжества по случаю Платинового юбилея монарха, впервые проехавшись со своим младшим братом и сестрой в карете во время шествия в честь Елизаветы II. А затем приветствовал толпу с балкона Букингемского дворца вместе со своей знаменитой прабабушкой и другими членами королевской семьи. И с удовольствием наблюдал за шоу авиации, которое сильно впечатлило маленького Луи, вынужденного закрыть уши от громкого шума.
Также принц Джордж гордо сыграл ведущую роль в финальном появлении королевской семьи на балконе Букингемского дворца, во время которого Елизавета II продемонстрировала британцам будущее монархии — ее старшего правнука, принца Джорджа, стоявшего рядом с ней, старшего внука — принца Уильяма, и старшего сына и будущего короля принца Чарльза.
Все еще ребенок
В этом году принц Джордж дебютировал на Уимблдоне и старался вести себя, как и следует члену королевской семьи. Он надел строгий костюм и галстук, махал игрокам, позировал фотографам и даже пожал руку председателю турнира Яну Хьюитту перед началом соревнований. И действительно увлеченно наблюдал за игрой.
Кейт Миддлтон, которая обожает тенис и бывает на всех важных матчах Уимблдона, в том числе и потому, что королевская семья является патроном знаменитого турнира, утверждала, что ее старший сын любит этот вид спорта и сам недавно обзавелся ракеткой. Но в какой-то момент мероприятие стало слишком утомительным для наследника. И он начал по-ребячески ковырять в носу со скучающим видом, попав в объектив фотографов.
Ранее Фокус рассказывал о том, что ближайшие годы Кейт Миддлтон и принц Уильям будут уделять больше внимания своего старшему сыну, рассказывая о его роли как будущего короля Великобритании. Известно, что герцог и герцогиня Кембриджские будут делать все возможное, чтобы держать Джорджа подальше от пристального глаза общественности. Для этого, в том числе они запланировали переезд в Виндзор с детьми, где наследники получат больше свободы.
Также Фокус писал о том, что принц Джордж очень похож на своего отца, принца Уильма. Это можно заметить на фотографии, которую Кейт Миддлтон сделала в этом месяце во время семейного отдыха и опубликовала в честь дня рождения сына.