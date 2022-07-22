Опубликовано фото принца Джорджа по случаю его девятого дня рождения

Новый снимок наследника британского престола сделала его мама, Кейт Миддлтон.

Сегодня правнук Елизаветы II принц Джордж отмечает свой девятый день рождения. По этому случаю герцоги Кембриджские опубликовали его новое фото. Об этом пишет BBC.

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Снимок сделала Кейт Миддлтон во время семейного отдыха в Великобритании в начале этого месяца. На фото принц Джордж поразительно похож на своего отца принца Уильяма. Наследник британского престола широко улыбается, позируя перед камерой в светло-голубой рубашке с воротником.

"Джорджу исполнилось девять", — подписали фото в официальном аккаунте Кембриджских в Instagram.

Напомним, принц Джордж Александр Луи, известный как Его Королевское Высочество принц Джордж Кембриджский, родился 22 июля 2013 года. Он занимает третье место в очереди на британских престол после своего отца, принца Уильяма, а до него — дедушки, принца Чарльза.

Как известно, это было непростое лето для правнука королевы. Ему пришлось много времени проводить на официальных мероприятиях в честь платинового юбилея Елизаветы II, а также присутствовать вместе с родителями на финале Уимблдона. Взрослые обязанности сильно утомляли наследника, что можно было заметить по фотографиях, на которых принц Джордж сидел со скучающим видом и ковырял в носу.

Что касается праздничного снимка в честь дня рождения Джорджа, который сделала Кейт Миддлтон — это не первая проба пера от герцогини Кембриджской. Как пишет Нarper's bazaar она известная любительница фотографии. Кейт Миддлтон любит фиксировать счастливые семейные моменты на камеру, а также часто делает портреты своих детей на их дни рождения. Ранее в этом году она сфотографировала принцессу Шарлотту в честь ее седьмого дня рождения, а также своего младшего сына, принца Луи, когда ему исполнилось четыре.

Герцогиня также иногда делает официальные портреты других членов королевской семьи. Она фотографировала герцогиню Корнуолльскую для июльской обложки журнала Country Life. На снимке будущая королева-консорт позирует с корзиной пеларгоний, сидя в саду своего частного дома в Уилтшире.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям влюблены друг в друга. Такой вывод сделал эксперт по языку тела, изучив последнее поведение герцога и герцогини Кембриджских на публике.