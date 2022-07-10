Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона в компании мужа и старшего сына

Чтобы увидеть победу Новака Джоковича, Кейт выбрала изумительное платье в горошек от своего любимого дизайнера Алессандры Рич

Кейт Миддлтон была на всех важных матчах Уимблдона. Главным образом из-за того, что королевская семья является патроном этого знаменитого турнира, но еще и потому, что герцогиня любит теннис. Финальную схватку между Новаком Джоковичем и австралийцем Ником Кирьосом Кейт смотрела с трибун в отличной компании: с мужем, принцем Уильямом, и юным принцем Джорджем. Об этом пишет Daily Mail.

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Это был дебют восьмилетнего принца Джорджа на Уимблдоне и он вел себя, как и следует члену королевской семьи: он махал игрокам и позировал фотографам. А перед тем, как занять свое место в Королевской ложе, подал руку председателю Уимблдона Яну Хьюитту.

Ранее Кейт рассказывала, что ее старшему сыну нравится теннис, он уже обзавелся собственной ракеткой и даже когда-то тренировался со знаменитым Роджером Федерером.

Говоря об их совместной тренировке в то время, Федерер говорил, что в таком юной возрасте, когда игрок попадает по мячу, это уже хорошо.

Кейт Миддлтон для своего третьего визита на турнир выбрала очаровательное платье от своего любимого бренда Alessandra Rich за 1335 фунтов стерлингов.

[ + – ] Кейт Миддлтон вручает приз Новаку Джоковичу Фото: Getty Images

Она дополнила свой образ двухцветными туфлями на шпильке за 540 фунтов стерлингов, а также колье и серьгами, которые идеально подходили к ее обручальному кольцу с сапфиром, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

Ранее Кейт вручила приз победительнице Уимблдона – Елене Рыбакиной из Казахстана. Девушка победила, обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 2:1.

А эксперт по моде, изучив последние образы Кейт, пришла к выводу, что та обновила гардероб. И добавила в него несколько пар туфель, которые разительно отличаются от элегантных, но простых лодочек, которые герцогиня носила ранее.