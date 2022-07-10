Кейт Міддлтон з'явилася на фіналі Вімблдону в компанії чоловіка та старшого сина

Щоб побачити перемогу Новака Джоковича, Кейт обрала дивовижну сукню в горошок від своєї улюбленої дизайнерки Алессандри Річ.

Кейт Міддлтон була на всіх важливих матчах Вімблдону. Здебільшого через те, що королівська родина є патроном цього знаменитого турніру, але ще й тому, що герцогиня любить теніс. Фінальний бій між Новаком Джоковичем і австралійцем Ніком Кірйосом Кейт дивилася з трибун у чудовій компанії: з чоловіком, принцом Вільямом, і юним принцом Джорджем. Про це пише Daily Mail.

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Це був дебют восьмирічного принца Джорджа на Вімблдоні, і він поводився, як і слід члену королівської родини: він махав гравцям і позував фотографам. А перед тим, як зайняти своє місце в Королівській ложі, подав руку голові Вімблдону Яну Г'юїтту.

Раніше Кейт розповідала, що її старшому синові подобається теніс, він уже отримав власну ракетку та навіть колись тренувався зі знаменитим Роджером Федерером.

Говорячи про їхнє спільне тренування на той час, Федерер говорив, що в такому юному віці, коли гравець потрапляє по м'ячу, це вже добре.

Кейт Міддлтон для свого третього візиту на турнір обрала чарівну сукню від улюбленого бренду Alessandra Rich за 1335 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кейт Міддлтон вручає приз Новаку Джоковичу Фото: Getty Images

Вона доповнила свій образ двокольоровими туфлями на шпильці за 540 фунтів стерлінгів, а також кольє та сережками, які ідеально пасували до її обручки із сапфіром, яка раніше належала принцесі Діані.

Раніше Кейт вручила приз переможниці Вімблдону — Олені Рибакіній із Казахстану. Дівчина перемогла, обігравши у фіналі представницю Тунісу Онс Жабер із рахунком 2:1.

А експертка з моди, вивчивши останні образи Кейт, дійшла висновку, що та оновила гардероб. І додала до нього кілька пар туфель, які разюче відрізняються від елегантних, але простих човників, які герцогиня носила раніше.