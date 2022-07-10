Тенісистка Олена Рибакіна з Казахстану виграла Вімблдонський тенісний турнір

Рибакіна стала першою представницею Казахстану, яка виграла турнір "Великого шлему" в одиночному розряді

Казахстанська тенісистка Олена Рибакіна стала чемпіонкою Вімблдона, обігравши у фіналі представницю Тунісу Онс Жабер із рахунком 2:1. Про це повідомляє ВВС.

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Рибакіна стала першою представницею Казахстану, яка виграла турнір "Великого шлему" в одиночному розряді.

[ + – ] Олена Рибакіна з призом турніру Вімблдона Фото: Getty Images

Першу партію з рахунком 6:3 виграла Жабер. Другу партію виграла 23-річна Рибакіна, з рахунком 6:2 та зрівняла рахунок у матчі. Третя партія також завершилася з рахунком 6:2 на користь Рибакіної. Матч тривав 1 годину 47 хвилин.

Рибакіна відома тим, що дуже стримано святкує перемоги: вона просто підіймає праву руку нагору. Так вона відзначила свою перемогу на найпрестижнішому Вімблдоні і приєдналася до своєї команди.

Онс Жабер навіть пожартувала, що їй доведеться навчити чемпіонку "як правильно святкувати". Крім визнання Рибакіна, також отримає грошовий приз, який становить 2 мільйони фунтів стерлінгів. І вона вже отримала приз із рук Кейт Міддлтон: блюдо Вінус Роузуотер із зображенням богинь Софросюне — втілення поміркованості та розсудливості — та Мінерви, богині мудрості.

"Можливо, якось ви побачите величезну реакцію з мого боку, але це буде не сьогодні. Я не знала, що мені робити, я була шокована і мене переповнювали емоції. Я просто намагалася зберегти спокій. Може, коли я залишусь одна, я ридатиму без зупинки", — сказала новоспечена чемпіонка Рибакіна.

[ + – ] Олена Рибакіна виграла Вімблдон

Олена Рибакіна до 2018 року виступала за Росію, про що не проминув згадати президент Федерації тенісу РФ Шаміль Тарпіщев.

Він уже заявив: "Дуже приємно! Молодець Рибакіна! Ми виграємо Вімблдон".

Рибакіна зі свого боку заявила, що представляє Казахстан, і вона не вибирала, де їй народитися.

"Люди повірили в мене. Казахстан так підтримав мене. Навіть сьогодні я бачила та чула підтримку людей та бачила прапори", — сказала тенісистка.

Нагадаємо, російських та білоруських тенісистів не допущено до деяких тенісних турнірів, зокрема і до Вімблдону через війну в Україні. Також вони не виступатимуть на турнірі ITF у Лієпаї, Латвія, у липні. А Міжнародна Федерація тенісу виключила із членів організації Росію та Білорусь.