Теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана выиграла Уимблдонский теннисный турнир

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей турнир "Большого шлема" в одиночном разряде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 2:1. Об этом сообщает ВВС.

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Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей турнир "Большого шлема" в одиночном разряде.

[ + – ] Елена Рыбакина с призом Уимблдонского турнира Фото: Getty Images

Первую партию со счетом 6:3 выиграла Жабер. Вторую партию выиграла 23-летняя Рыбакина, со счетом 6:2 и сравняла счет в матче. Третья партия также завершилась со счетом 6:2 в пользу Рыбакиной. Матч продлился один час 47 минут.

Рыбакина известна тем, что очень сдержанно празднует победы: она просто поднимает правую руку вверх. Так она отметила и свою победу на престижнейшем Уимблдоне и присоединилась к своей команде.

Онс Жабер даже пошутила, что ей придется научить чемпионку "как правильно праздновать". Кроме признания Рыбакина также получит денежный приз, который составляет 2 миллиона фунтов стерлингов. И она уже получила приз из рук Кейт Миддлтон: блюдо Винус Роузуотер с изображением богинь Софросюне – воплощения умеренности и благоразумия и Минервы, богини мудрости.

"Возможно, однажды вы увидите огромную реакцию с моей стороны, но это будет не сегодня. Я не знала, что мне делать, я была шокирована и меня переполняли эмоции. Я просто пыталась сохранить спокойствие. Может, когда я останусь одна, я буду рыдать без остановки", — сказала новоиспеченная чемпионка Рыбакина.

[ + – ] Елена Рыбакина выиграла Уимблдон

Елена Рыбакина до 2018 года выступала за Россию, о чем не преминул упомянуть президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев.

Он уже заявил: "Очень приятно! Молодец Рыбакина! Мы выигрываем Уимблдон".

Рыбакина в свою очередь заявила, что представляет Казахстан и она не выбирала, где ей родится.

"Люди поверили в меня. Казахстан так поддержал меня. Даже сегодня я видела и слышала поддержку людей и видела флаги", — сказала теннисистка.

Напомним, российские и белорусские теннисисты не допущены к некоторым теннисным турнирам, в том числе и к Уимблдону из-за войны в Украине. Также они не будут выступать на турнире ITF в Лиепае, Латвия, в июле. А Международная Федерация тенниса исключила из членов организации Россию и Беларусь.