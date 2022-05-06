Международная Федерация тенниса исключила из членов организации Россию и Беларусь

80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF. 20% делегатов были против.

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Международная Федерация тенниса провела экстраординарную конференцию, на которой был рассмотрен вопрос отстранения национальных федераций России и Беларуси из числа стран-участниц ITF. Об этом сообщается на странице Федерации тенниса Украины в Facebook.

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Главным вопросом заседания была ратификация решения Совета директоров о приостановлении членства Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси и дисквалификации сборных команд этих стран.

Перед голосованием по этому вопросу было предоставлено слово руководителям федераций тенниса России и Беларуси, которые выступили против отстранения подконтрольных им ведомств.

"Исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин изложил позицию нашей Федерации, которая заключается не только в отстранении федераций стран-агрессоров, но также в отстранении индивидуальных теннисистов.

В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF. 20% делегатов были против такого решения.

Таким образом, федерации тенниса России и Белоруссии окончательно отстранены. Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в будущем", — сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Украины.

Напомним, ранее организаторы "Уимблдона", который ежегодно проходит в Лондоне, запретили теннисистам из России и Беларуси принимать участие в турнире. Это решение исключит ряд игроков с высоким рейтингом. Четверо российских теннисистов входят в тридцатку лучших игроков, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев, который является действующим чемпионом US Open среди мужчин в одиночном разряде.