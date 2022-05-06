Міжнародна Федерація тенісу виключила з членів організації Росію та Білорусь

80% делегатів конференції висловилися за виключення федерацій країн-агресорів зі складу ITF. 20% делегатів були проти.

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Міжнародна Федерація тенісу провела екстраординарну конференцію, на якій було розглянуто питання усунення національних федерацій Росії та Білорусі з країн-учасниць ITF. Про це повідомляється на сторінці Федерації тенісу України у Facebook.

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Головним питанням засідання була ратифікація рішення Ради директорів про зупинення членства Федерації тенісу Росії та Федерації тенісу Білорусі та дискваліфікації збірних команд цих країн.

Перед голосуванням з цього питання було надано слово керівникам федерацій тенісу Росії та Білорусі, які виступили проти усунення підконтрольних їм відомств.

"Виконавчий директор ФТУ Євген Зукін виклав позицію нашої Федерації, яка полягає не лише у відстороненні федерацій країн-агресорів, але також у відстороненні індивідуальних тенісистів.

В результаті таємного голосування 80% делегатів конференції висловилися за виключення федерацій країн-агресорів зі складу ITF. 20% делегатів були проти такого рішення.

Таким чином, федерації тенісу Росії та Білорусії остаточно усунуто. Питання усунення індивідуальних атлетів обговорюватиметься у майбутньому", — повідомили у пресслужбі Федерації тенісу України.

Нагадаємо, раніше організатори "Вімблдону", який щороку проходить у Лондоні, заборонили тенісистам з Росії та Білорусі брати участь у турнірі. Це рішення виключить низку гравців із високим рейтингом. Четверо російських тенісистів входять до тридцятки найкращих гравців, зокрема друга ракетка світу Данило Медведєв, який є чинним чемпіоном US Open серед чоловіків в одиночному розряді.