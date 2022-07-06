Кейт Міддлтон оновила свою колекцію взуття "грайливими" моделями
Раніше герцогиня Кембриджська постійно з'являлася в туфельках тілесного кольору
Модні образи Кейт Міддлтон ретельно вивчають таблоїди, адже її стиль та любов до оригінального вбрання вже стали улюбленою темою модних журналів. І останніми тижнями Кейт радувала своїх шанувальників новими туфлями у своїй колекції. Про це пише Daily Mail.
Експертка з моди знаменитостей та стилістка Feel Good Fashion Міранда Холдер розповіла, що нове взуття Кейт — це "ін'єкція веселощів, грайливості та індивідуальності в її особистий бренд стилю".
Раніше Кейт Міддлтон надавала перевагу нейтральним замшевим, або лаковим човникам тілесного кольору на підборах. А іноді з'являлася в еспадрильях на танкетці, якщо подія була не надто офіційною. До речі, таким же еспадрильям надає перевагу цими літніми днями і королева Іспанії Летиція з доньками.
Ці пари взуття нікуди не поділися, але в гардеробі Кейт з'явилося чимало оригінальних моделей.
Нещодавно вона справила враження стильними туфлями на підборах від Alessandra Rich за 540 фунтів стерлінгів, з'явившись у них на Вімблдоні.
Минулого місяця королівська особа також представила приголомшливу пару синіх черевиків Aquazzura.
Під час свого недавнього турне Карибським морем разом із принцом Вільямом королівська особа обрала пару білих туфель на підборах з обробкою золотистими ремінцями.
А для свого офіційного портрета з принцом Вільямом Кейт обрала пару чудових зелених атласних туфель з блискучими пряжками.
"Стрункі ноги Кейт мають чудовий вигляд у будь-якому взутті, але останнім часом вона стала ще впевненішою у своєму виборі одягу і стала вибирати яскравіші туфлі, які ідеально доповнюють її образ. Це правильна ознака того, що Кейт стає все комфортніше в ролі герцогині і майбутньої дружини короля. Кожен свій модний образ вона підносить із впевненістю, якій можна позаздрити", — зазначила Міранда.
Нагадаємо, раніше експертка розповіла, як Кейт Міддлтон вдається годинами дефілювати на високих підборах під час офіційних заходів.
А візажист Кейт Міддлтон розповів, як їй вдається мати такий молодий та свіжий вигляд. Вона користується спеціальним гелем з ефектом ботоксу.