Кейт Міддлтон оновила свою колекцію взуття "грайливими" моделями

Раніше герцогиня Кембриджська постійно з'являлася в туфельках тілесного кольору

Модні образи Кейт Міддлтон ретельно вивчають таблоїди, адже її стиль та любов до оригінального вбрання вже стали улюбленою темою модних журналів. І останніми тижнями Кейт радувала своїх шанувальників новими туфлями у своїй колекції. Про це пише Daily Mail.

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Експертка з моди знаменитостей та стилістка Feel Good Fashion Міранда Холдер розповіла, що нове взуття Кейт — це "ін'єкція веселощів, грайливості та індивідуальності в її особистий бренд стилю".

Раніше Кейт Міддлтон надавала перевагу нейтральним замшевим, або лаковим човникам тілесного кольору на підборах. А іноді з'являлася в еспадрильях на танкетці, якщо подія була не надто офіційною. До речі, таким же еспадрильям надає перевагу цими літніми днями і королева Іспанії Летиція з доньками.

[ + – ] Нейтральні туфлі Кейт Міддлтон, які вона часто носить Фото: Getty Images

Ці пари взуття нікуди не поділися, але в гардеробі Кейт з'явилося чимало оригінальних моделей.

Нещодавно вона справила враження стильними туфлями на підборах від Alessandra Rich за 540 фунтів стерлінгів, з'явившись у них на Вімблдоні.

[ + – ] Нові туфлі Кейт Міддлтон

Минулого місяця королівська особа також представила приголомшливу пару синіх черевиків Aquazzura.

[ + – ] Нові туфлі Кейт Міддлтон

Під час свого недавнього турне Карибським морем разом із принцом Вільямом королівська особа обрала пару білих туфель на підборах з обробкою золотистими ремінцями.

[ + – ] Нові туфлі Кейт Міддлтон

А для свого офіційного портрета з принцом Вільямом Кейт обрала пару чудових зелених атласних туфель з блискучими пряжками.

[ + – ] Нові туфлі Кейт Міддлтон

"Стрункі ноги Кейт мають чудовий вигляд у будь-якому взутті, але останнім часом вона стала ще впевненішою у своєму виборі одягу і стала вибирати яскравіші туфлі, які ідеально доповнюють її образ. Це правильна ознака того, що Кейт стає все комфортніше в ролі герцогині і майбутньої дружини короля. Кожен свій модний образ вона підносить із впевненістю, якій можна позаздрити", — зазначила Міранда.

Нагадаємо, раніше експертка розповіла, як Кейт Міддлтон вдається годинами дефілювати на високих підборах під час офіційних заходів.

А візажист Кейт Міддлтон розповів, як їй вдається мати такий молодий та свіжий вигляд. Вона користується спеціальним гелем з ефектом ботоксу.