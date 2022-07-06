Кейт Миддлтон обновила свою коллекцию обуви "игривыми" моделями

Ранее герцогиня Кембриджская постоянно появлялась в туфельках телесного цвета

Модные образы Кейт Миддлтон тщательно изучаются таблоидами, ведь ее стиль и любовь к оригинальным нарядам уже стали любимой темой модных журналов. И в последние недели Кейт радовала своих поклонников новыми туфлями в своей коллекции. Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперт по моде знаменитостей и стилист Feel Good Fashion Миранда Холдер рассказала, что новая обувь Кейт – это "инъекция веселья, игривости и индивидуальности в ее личный бренд стиля".

Ранее Кейт Миддлтон предпочитала нейтральные замшевые, или лаковые лодочки телесного цвета на каблуке. А иногда появлялась в эспадрильях на танкетке, если событие было не слишком официальным. К слову, такие же эспадрильи предпочитает в эти летние дни и королева Испании Летиция с дочками.

[ + – ] Нейтральные туфли Кейт Миддлтон, которые она очень часто носит Фото: Getty Images

Эти пары обуви никуда не делись, но в гардеробе Кейт появилось немало оригинальных моделей.

Совсем недавно она произвела впечатление стильными туфлями на каблуках от Alessandra Rich за 540 фунтов стерлингов, появившись в них на Уимблдоне.

[ + – ] Новые туфли Кейт Миддлтон

В прошлом месяце королевская особа также представила потрясающую пару синих туфель Aquazzura.

[ + – ] Новые туфли Кейт Миддлтон

Во время своего недавнего турне по Карибскому морю вместе с принцем Уильямом королевская особа выбрала пару белых туфель на каблуках с отделкой золотистыми ремешками.

[ + – ] Новые туфли Кейт Миддлтон

А для своего официального портрета с принцем Уильямом Кейт выбрала пару потрясающих зеленых атласных туфель с блестящими пряжками.

[ + – ] Новые туфли Кейт Миддлтон

"Стройные ноги Кейт выглядят великолепно в любой обуви, но в последнее время она стала еще более уверенной в своем выборе одежды и стала выбирать более броские туфли, которые идеально дополняют ее образ. Это верный признак того, что Кейт становится все более комфортно в роли герцогини и будущей жены короля. Каждый свой модный образ она преподносит с завидной уверенностью", — отметила Миранда.

Напомним, ранее эксперт рассказала, как Кейт Миддлтон удается часами дефилировать на высоких каблуках во время официальных мероприятий.

А визажист Кейт Миддлтон рассказал, как ей удается выглядеть так молодо и свежо. Она пользуется специальным гелем с эффектом ботокса.