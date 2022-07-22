Принц Джордж святкує свій дев'ятий день народження (фото)

Новий знімок спадкоємця британського престолу зробила його мати, Кейт Міддлтон.

Сьогодні правнук Єлизавети ІІ принц Джордж святкує свій дев'ятий день народження. З цієї нагоди Кембриджські герцоги опублікували його нове фото. Про це пише ВВС.

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Знімок зробила Кейт Міддлтон під час сімейного відпочинку у Великій Британії на початку цього місяця. На фото принц Джордж напрочуд схожий на свого батька принца Вільяма. Спадкоємець британського престолу широко посміхається, позуючи перед камерою у світло-блакитній сорочці з коміром.

"Джорджу виповнилося дев'ять", — підписали фото в офіційному обліковому записі Кембриджських в Instagram.

Нагадаємо, принц Джордж Олександр Луї, відомий як Його Королівська Високість, принц Джордж Кембриджський, народився 22 липня 2013 року. Він посідає третє місце у черзі на британський престол після свого батька, принца Вільяма, а до нього — дідуся, принца Чарльза.

Як відомо, це було непросте літо для правнука королеви. Йому довелося багато часу проводити на офіційних заходах на честь платинового ювілею Єлизавети II, а також бути разом із батьками на фіналі Вімблдону. Дорослі обов'язки сильно втомлювали спадкоємця, що можна було помітити на фото, на яких принц Джордж сидів із нудним виглядом і колупав у носі.

Щодо святкового знімку на честь дня народження Джорджа, який зробила Кейт Міддлтон — це не перша проба пера від герцогині Кембриджської. Як пише Нarper's bazaar, вона відома аматорка фото. Кейт Міддлтон любить фіксувати щасливі сімейні моменти на камеру, а також часто робить портрети своїх дітей на дні народження. Раніше цього року вона сфотографувала принцесу Шарлотту на честь її сьомого дня народження, а також свого молодшого сина, принца Луї, коли йому виповнилося чотири.

Герцогиня також іноді робить офіційні портрети інших членів королівської сім'ї. Вона фотографувала герцогиню Корнуольську для липневої обкладинки журналу Country Life. На знімку майбутня королева-консорт позує з кошиком пеларгоній, сидячи в саду свого приватного будинку у Вілтширі.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям закохані один в одного. Такий висновок зробив експерт із мови тіла, вивчивши останню поведінку герцога та герцогині Кембриджських на публіці.