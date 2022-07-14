"Кейт Міддлтон та принц Вільям закохані, як ніколи", — експерт

У 2022 герцогське подружжя святкує 11-ту річницю шлюбу.

Експертка з мови тіла вивчила останню поведінку Кейт Міддлтон та принца Вільяма і зробила свої висновки щодо стосунків герцогського подружжя. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як зазначає Джуді Джеймс, наразі майбутній король Великобританії та його жінка переживають найбільш романтичний період своїх стосунків, адже наближаються до 20-річчя роману. Попри те, що Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися у 2011 році, їхня спільна історія почалася задовго до того.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям знайомі близько 20 років

"Природна та скоординована хімія герцога та герцогині Кембриджських легко проілюстрована під час цих поцілунків та інших ніжностей під час гри в поло", — зазначила Джуді Джеймс.

Зокрема експертка звернула увагу на точну синхронізацію рухів герцогського подружжя, що говорить про відчуття одне одного в парі.

"Те, як її ноги схрещені, цей дуже дівочий жест говорить про те, що вона все ще може бути скромною, коли чоловік цілує її на публіці… Їхній зоровий контакт, коли вони наближаються до поцілунку. Цей рівень близького зорового контакту показує дуже люблячі стосунки. Погляд Кейт навіть переміщається до губ Вільяма, що є кокетливим жестом", — додала фахівчиня.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох дітей Фото: Getty Images

То ж Джуді Джеймс робить свій висновок, що Кейт Міддлтон та принц Вільям на 12-му році життя в офіційному шлюбі "закохані, як ніколи раніше".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям показали публіці "свою четверту дитину" та назвали її ім'я.

Також Фокус писав про зворушливий момент під час матчу з поло, під час якого герцогиня Кембриджська поцілувала свого чоловіка перед камерами.