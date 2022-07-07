Рідкісний кадр: Кейт Міддлтон і принц Вільям виявили почуття на публіці

Кетрін привітала чоловіка з перемогою в Королівському благодійному кубку з поло.

40-річні герцоги Кембриджські дуже рідко дозволяють собі прояв почуттів на публіці, оскільки суворо дотримуються королівського протоколу, проте Королівський благодійний кубок із поло, що проходив у Беркширі, став винятком і подарував світові багато доказів того, що між подружжям навіть через 10 років шлюбу й 11 років стосунків панують любов і ніжність.

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Герцогиня Кембриджська супроводжувала свого чоловіка на матчі, у якому він брав участь, і була сфотографована, коли цілувала герцога в щоку після перемоги його команди. Потім вона вручила йому копію шолома воїна-самурая від японських спонсорів турніру.

Поцілунок королівського подружжя припав на знаменний день — Міжнародний день поцілунків, що відзначається щороку 6 липня. Ця практика виникла в Сполученому Королівстві та була прийнята в усьому світі на початку 2000-х років.

Окрім поцілунку, подружжя сфотографували, коли принц обіймав дружину за талію. Оглядачі зазначають, що подібні прояви любові пари дозволяють собі в неформальній обстановці, але практично ніколи — під прицілами фотокамер.

[ + – ] Герцоги рідко дозволяють собі прояв почуттів на публіці Фото: Getty Images

За словами засновника та директора Beaumont Etiquette Майка Меєра, інформація про протокол поведінки королівських осіб на публіці "сильно перебільшена".

"Немає жодного протоколу, який каже їм, що вони не можуть обіймати, цілувати або торкатися одне одного. Немає такого зводу правил. Кожному старшому члену королівської родини довіряють ухвалювати рішення про те, що доречно і коли".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала дуже елегантний образ на матчі.