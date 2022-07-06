Кейт Міддлтон з'явилася в ідеальній білій сукні на матчі з поло

Біла міді сукня з чорною обробкою від бренду Emilia Wickstead за 1 352 фунтів стерлінгів

Кейт Міддлтон і принц Вільям, які останнім часом буквально щодня відвідували офіційні заходи, нарешті взяли день відпочинку та вирушили на матч із поло. Про це пише Daily Mail.

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Кембриджські герцоги залишили вдома трьох своїх дітей, але прихопили свого спанієля Орлу та чудово провели час разом із друзями.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям на матчі з поло Фото: Getty Images

Поки принц Вільям носився полем, беручи участь у благодійному турнірі Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2022 у клубі Guards Polo Club у Віндзорі, Кейт Міддлтон спілкувалася з друзями, попиваючи традиційний для літнього відпочинку в Британії коктейль Піммс.

На матч герцогиня обрала ідеальне літнє вбрання — білу сукню від Emilia Wickstead за 1 352 фунти, зручні туфлі без підборів від дизайнера Камілли Елфік за 195 фунтів та оригінальні сережки від французького бренду Sézane. Уже вдруге за цей тиждень вона надягла сонцезахисні окуляри Finlay за 150 фунтів стерлінгів. Що не дивно — літо цьогоріч видалося дуже спекотним.

Герцог Кембриджський раніше брав участь у благодійних матчах зі своїм братом принцом Гаррі. Однак тепер Гаррі грає в поло в Лос-Анджелесі, тому Вільяму доводиться справлятися одному.

Але, зважаючи на все, принц Вільям, який грає в поло з дитинства, був радий повернутися в сідло.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям на матчі з поло Фото: Getty Images

До речі, спанієль Орла був подарунком Кембриджам від брата Кейт Джеймса Міддлтона, і її ім'я в перекладі з кельтської означає "золота принцеса".

А коктейль Піммс, яким насолоджувалась Кейт, готується просто. Його основа — британський лікер Pimm's, чиї інгредієнти містяться у секреті. П'ють його зазвичай з льодом, тоніком і скибочкою лимона, або огірка. Піммс був винайдений у 40-х роках 19 століття власником бару у діловому центрі Лондона. Бармен Джеймс Пімм пропонував клієнтам напій на основі джину із хініном і сумішшю пряних трав. Піммс подавався в маленькому пивному кухлі для поліпшення травлення. З 1859 року Піммс випустили в широкий продаж.

Нагадаємо, нещодавно модний експерт повідомила, що Кейт Міддлтон оновила свій гардероб, додавши до нього кілька нових пар туфель більш оригінального дизайну, ніж вона віддавала перевагу раніше.