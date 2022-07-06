Кейт Миддлтон появилась в идеальном белом платье на матче по поло

Белое-миди платье с черной отделкой от бренда Emilia Wickstead за 1352 фунтов стерлингов

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые в последнее время буквально каждый день посещали официальные мероприятия, наконец, взяли день отдыха и отправились на матч по поло. Об этом пишет Daily Mail.

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Герцоги Кембриджские оставили дома трех своих детей, но прихватили своего спаниеля Орлу и отлично провели время вместе с друзьями.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на матче по поло Фото: Getty Images

Пока принц Уильям носился по полю, принимая участие в благотворительном турнире Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2022 в клубе Guards Polo Club в Виндзоре, Кейт Миддлтон общался с друзьями, попивая традиционный для летнего отдыха в Британии коктейль Пиммс.

На матч герцогиня выбрала идеальный летний наряд – белое струящееся платье от Emilia Wickstead за 1352 фунта, удобные туфли без каблука от дизайнера Камиллы Элфик за 195 фунтов и оригинальные сережки от французского бренда Sézane. Уже во второй раз за эту неделю она надела солнцезащитные очки Finlay за 150 фунтов стерлингов. Что немудрено – лето в этом году выдалось очень жарким.

Герцог Кембриджский ранее участвовал в благотворительных матчах со своим братом принцем Гарри. Однако теперь Гарри играет в поло в Лос-Анджелесе, так что Уильяму приходится справляться одному.

Но, судя по всему, принц Уильям, который играет в поло с детства, был рад вернуться в седло.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на матче по поло Фото: Getty Images

К слову, спаниель Орла был подарком Кембриджам от брата Кейт Джеймса Миддлтона, и ее имя в переводе с кельтского означает "золотая принцесса".

А коктейль Пиммс, которым наслаждалась Кейт, готовится просто. Его основа – британский ликер Pimm's, чьи ингредиенты содержатся в секрете. Пьют его обычно со льдом, тоником и ломтиком лимона, или огурца. Пиммс был изобретен в 40-х годах 19 века владельцем бара в деловом центре Лондона. Бармен Джеймс Пимм предлагал клиентам напиток на основе джина с хинином и смесью пряных трав. Пиммс подавался в маленькой пивной кружке для улучшения пищеварения. С 1859 года Пиммс выпустили в широкую продажу.

Напомним, недавно модный эксперт сообщила, что Кейт Миддлтон обновила свой гардероб, добавив в него несколько новых пар туфель более оригинального дизайна, нежели она предпочитала ранее.