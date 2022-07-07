Редкий кадр: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили чувства на публике

Кэтрин поздравила мужа с победой в Королевском благотворительном кубке по поло.

40-летние герцоги Кембриджские очень редко позволяют себе проявление чувств на публике, поскольку строго следуют королевскому протоколу, однако Королевский благотворительный кубок по поло, проходивший в Беркшире, стал исключением и подарил миру много доказательств того, что между супругами, даже спустя 10 лет брака и 11 лет отношений, царят любовь и нежность.

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Герцогиня Кембриджская сопровождала своего супруга на матче, в котором он участвовал, и была запечатлена целующей герцога в щеку после победы его команды. Затем она вручила ему ему копию шлема воина-самурая от японских спонсоров турнира.

Поцелуй королевской четы пришелся на знаменательный день – Международный день поцелуев, который отмечается ежегодно 6 июля. Эта практика возникла в Соединенном Королевстве и была принята во всем мире в начале 2000-х годов.

Кроме поцелуя, супругов сфотографировали, когда принц обнимал жену за талию. Обозреватели отмечают, что подобные проявление любви пара позволяет себе в неформальной обстановке, но практически никогда – под прицелами фотокамер.

[ + – ] Герцоги редко позволяют себе проявление чувств на публике Фото: Getty Images

По словам основателя и директора Beaumont Etiquette Майка Мейера, информация о протоколе поведения королевских особ на публике "сильно преувеличена".

"Нет никакого протокола, который говорит им, что они не могут обнимать, целовать или прикасаться друг к другу. Нет такого свода правил. Каждому старшему члену королевской семьи доверяют принимать решения о том, что уместно и когда".

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала очень элегантный образ на матче.