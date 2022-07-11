Принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили ім'я "своєї четвертої дитини"

У герцогів Кембриджських є "секретний" собака.

Напередодні стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям назвали свого домашнього улюбленця. Про це пише Marie Claire.

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Кембриджські герцоги привели свого собаку на публічний захід після того, як роками тримали його подалі від ока громадськості. Настільки, що пса прозвали "секретним собакою" сім’ї.

Публічна поява спанієля відбулася на Royal Charity Polo Cup 2022 у Guards Polo Club, і вона справді викликала хвилю вражень, коли принц Вільям і Кейт Міддлтон навіть розкрили його ім’я. Як відомо, чорного домашнього улюбленця звуть Орла.

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Герцогське подружжя донедавна зберігало таємницю щодо Орли, вирішивши роками не оголошувати ім’я чи стать публіці.

Лише під час нещодавньої королівської появи Кетрін Міддлтон показала, що їхнє цуценя було жіночої статі.

Кембриджі трагічно втратили свого собаку Лупо в листопаді 2020, і вважається, що брат Кейт Джеймс Міддлтон подарував їм восьмимісячну Орлу перед тим, як Лупо помер.

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"Вони були спустошені, коли Лупо помер, як це зрозуміє будь-який власник собаки, але отримали нового цуценя до того, як він помер", — повідомило джерело, близьке до пари.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям разом зі старшим сином Джорджем з'явилися на фіналі Вімблдону.

Також Фокус писав про ідеальну білосніжну сукню на літо 2022, яку продемонструвала Кейт Міддлтон під час своєї нещодавньої появи на публіці.