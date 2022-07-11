Принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли имя "своего четвертого ребенка"

У герцогов Кембриджских есть "секретная" собака.

Накануне стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям назвали своего домашнего питомца. Об этом пишет Marie Claire.

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Кембриджские герцоги привели свою собаку на публичное мероприятие после того, как годами держали ее подальше от глаза общественности. Настолько, что пса прозвали "секретной собакой" семьи.

Публичное появление спаниеля произошло на Royal Charity Polo Cup 2022 в Guards Polo Club, и оно действительно вызвало волну впечатлений, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон даже раскрыли его имя. Как известно, черного домашнего питомца зовут Орла.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей Фото: Getty Images

Герцогские супруги до недавнего времени хранили тайну по поводу Орлы, решив годами не оглашать имя и пол публике.

Лишь во время недавнего королевского появления Кэтрин Миддлтон показала, что их щенок был женского пола.

Кембриджи трагически потеряли свою собаку Лупо в ноябре 2020, и считается, что брат Кейт Джеймс Миддлтон подарил им восьмимесячную Орлу перед тем, как Лупо умер.

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"Они были опустошены, когда Лупо умер, как это поймет любой владелец собаки, но получили нового щенка до того, как он умер", — сообщил источник, близкий к паре.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшим сыном Джорджем появились на финале Уимблдона.

Также Фокус писал об идеальном белоснежном платье на лето 2022, которое продемонстрировала Кейт Миддлтон во время своего недавнего появления на публике.