"Кейт Миддлтон и принц Уильям влюблены, как никогда", — эксперт
В 2022 герцогские супруги празднуют 11-ю годовщину брака.
Эксперт по языку тела изучила последнее поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике и сделала свои выводы об отношениях герцогских супругов. Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечает Джуди Джеймс, в настоящее время будущий король Великобритании и его женщина переживают самый романтичный период своих отношений, ведь они близятся к 20-летию романа. Несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году, их общая история началась задолго до того.
"Естественная и скоординированная химия герцога и герцогини Кембриджских легко проиллюстрирована во время этих поцелуев и других нежностей во время игры в поло", — отметила Джуди Джеймс.
В частности, эксперт обратила внимание на точную синхронизацию движений герцогских супругов, что говорит об особой связи в паре.
"То, как ее ноги скрещены, этот очень девичий жест говорит о том, что она все еще может быть скромной, когда муж целует ее на публике... Их зрительный контакт, когда они приближаются к поцелую. Этот уровень близкого зрительного контакта показывает очень любящие отношения. Взгляд Кейт даже перемещается к губам Уильяма, что является кокетливым жестом", — добавила специалист.
Джуди Джеймс делает вывод, что Кейт Миддлтон и принц Уильям на 12-м году жизни в официальном браке "влюблены, как никогда раньше".
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали публике "своего четвертого ребенка " и назвали его имя.
Также Фокус писал о трогательном моменте во время матча с поло, во время которого герцогиня Кембриджская поцеловала своего мужа перед камерами.