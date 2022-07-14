"Кейт Миддлтон и принц Уильям влюблены, как никогда", — эксперт

В 2022 герцогские супруги празднуют 11-ю годовщину брака.

Эксперт по языку тела изучила последнее поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике и сделала свои выводы об отношениях герцогских супругов. Об этом пишет Daily Mail.

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Как отмечает Джуди Джеймс, в настоящее время будущий король Великобритании и его женщина переживают самый романтичный период своих отношений, ведь они близятся к 20-летию романа. Несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году, их общая история началась задолго до того.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы около 20 лет

"Естественная и скоординированная химия герцога и герцогини Кембриджских легко проиллюстрирована во время этих поцелуев и других нежностей во время игры в поло", — отметила Джуди Джеймс.

В частности, эксперт обратила внимание на точную синхронизацию движений герцогских супругов, что говорит об особой связи в паре.

"То, как ее ноги скрещены, этот очень девичий жест говорит о том, что она все еще может быть скромной, когда муж целует ее на публике... Их зрительный контакт, когда они приближаются к поцелую. Этот уровень близкого зрительного контакта показывает очень любящие отношения. Взгляд Кейт даже перемещается к губам Уильяма, что является кокетливым жестом", — добавила специалист.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей Фото: Getty Images

Джуди Джеймс делает вывод, что Кейт Миддлтон и принц Уильям на 12-м году жизни в официальном браке "влюблены, как никогда раньше".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали публике "своего четвертого ребенка " и назвали его имя.

Также Фокус писал о трогательном моменте во время матча с поло, во время которого герцогиня Кембриджская поцеловала своего мужа перед камерами.