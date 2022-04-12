Меган Маркл і принц Гаррі вперше разом покинуть США разом після переїзду

Пара вирушить у Гаагу, де на вихідних стартують "Ігри нескорених".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Принц Гаррі та Меган Маркл, які пропустили поминальну службу принца Філіпа через побоювання щодо безпеки, разом вирушать на "Ігри нескорених" у Нідерланди, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Це буде перша спільна закордонна поїздка подружжя після їхнього переїзду в США у 2021 році. Раніше принц Гаррі прилітав у Великобританію на похорон діда, герцога Единбурзького, а також на відкриття пам'ятника матері, принцесі Діани, у день її 60-річчя. У жодній із цих поїздок дружина його не супроводжувала, пославшись на вагітність і застереження лікарів.

Герцог і герцогиня Сассекські перетнуть Атлантику та попрямують у Гаагу. Представник пари підтвердив цю інформацію. За його словами, Меган буде поруч із чоловіком на момент початку Ігор, які відбудуться з 16 по 22 квітня.

"Ігри нескорених" (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, започатковані герцогом Сассекським у 2014 році. У них беруть участь військовослужбовці з пораненнями, каліцтвами та навіть ветерани з усього світу. Раніше учасники збірної Великобританії заявили, що хотіли б бачити Меган і дітей пари, дворічного Арчі та 9-місячну Лілібет, на Іграх.

Незважаючи на те, що королівські інсайдери розкритикували цей крок після судового розгляду Гаррі щодо безпеки його сім'ї, до пари на шестиденному заході приєднається знімальна група Netflix.

Очікується, що Гаррі та Меган прибудуть у Нідерланди 15 квітня.

Зазначимо, що у квітні минулого року компанія Archewell Productions Гаррі та Меган уперше анонсувала серію документальних фільмів Heart of Invictus Netflix. Проєкт є "багатоепізодною постановкою, в якій розповідається про групу видатних учасників Invictus Games з усього світу — членів військової спільноти, які пережили серйозні травми або хвороби — на шляху до Invictus Games".

Поліція та служби безпеки Нідерландів відмовилися повідомити, чи отримає принц Гаррі королівський захист у країні, хоча це цілком імовірно, бо одним із партнерів заходу є державне Міністерство оборони, яке також відповідає за безпеку країни та боротьбу з тероризмом.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл були серед імовірних гостей на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц. Однак пізніше з'ясувалося, що наречений і наречена запросили на урочистість принца Вільяма та Кейт Міддлтон, проте ті не прилетіли.