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Меган Маркл і принц Гаррі відвідають весілля Брукліна Бекхема

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Меган Маркл і принц Гаррі, весілля брукліна бекхема і ніколи пельтц, бекхеми, флорида, палм-біч
Фото: Getty Images | Меган Маркл і принц Гаррі

Члени королівської родини у списку запрошених на торжество.

Герцоги Сассекські, Меган Маркл та принц Гаррі, відвідають весілля старшого сина Бекхемів Брукліна та його та його нареченої, американської акторки Ніколи Пельц. Про це повідомляє The Mirror.

Уже 9 квітня 2022 року у Флориді, США відбудеться церемонія одруження 23-річного Брукліна Бекхема і доньки американського мільярдера Ніколи Пельц. Торжество пройде в Палм-біч у розкішному маєтку батька нареченої з краєвидом на океан. Ведучим вечора буде батько нареченого — футболіст Девід Бекхем, а діджеєм вечірки стане репер Снуп Догг.

Серед запрошених гостей, окрім світових знаменитостей, і члени королівської родини Великобританії, серед них королівський онук принц Гаррі з дружиною Меган Маркл, які з 2020 року мешкають у США. Повідомляється, що герцоги Сассекські відвідають церемонію.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельц одружуються після 2 років очікування, адже пропозицію своїй коханій Бруклін зробив ще влітку 2020 року
Бруклін Бекхем і Нікола Пельц одружуються після 2 років очікування, адже пропозицію своїй коханій Бруклін зробив ще влітку 2020 року
Фото: Instagram brooklynbeckham

Зазначимо, що свого часу зіркове подружжя Бекхемів, Девід та Вікторія, відвідали весілля герцогів Сассекських у 2018 році.

Раніше Фокус писав про деталі першої частини церемонії одруження Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц, яка пройде в США. А вже друга частина відбудеться на батьківщині нареченого, у Великобританії.

Нагадаємо, весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц обійшлося зірковим батькам у мільйони фунтів стерлінгів.