Меган Маркл і принц Гаррі відвідають весілля Брукліна Бекхема
Члени королівської родини у списку запрошених на торжество.
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Герцоги Сассекські, Меган Маркл та принц Гаррі, відвідають весілля старшого сина Бекхемів Брукліна та його та його нареченої, американської акторки Ніколи Пельц. Про це повідомляє The Mirror.
Уже 9 квітня 2022 року у Флориді, США відбудеться церемонія одруження 23-річного Брукліна Бекхема і доньки американського мільярдера Ніколи Пельц. Торжество пройде в Палм-біч у розкішному маєтку батька нареченої з краєвидом на океан. Ведучим вечора буде батько нареченого — футболіст Девід Бекхем, а діджеєм вечірки стане репер Снуп Догг.
Серед запрошених гостей, окрім світових знаменитостей, і члени королівської родини Великобританії, серед них королівський онук принц Гаррі з дружиною Меган Маркл, які з 2020 року мешкають у США. Повідомляється, що герцоги Сассекські відвідають церемонію.
Зазначимо, що свого часу зіркове подружжя Бекхемів, Девід та Вікторія, відвідали весілля герцогів Сассекських у 2018 році.
Раніше Фокус писав про деталі першої частини церемонії одруження Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц, яка пройде в США. А вже друга частина відбудеться на батьківщині нареченого, у Великобританії.
Нагадаємо, весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц обійшлося зірковим батькам у мільйони фунтів стерлінгів.