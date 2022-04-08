Меган Маркл і принц Гаррі відвідають весілля Брукліна Бекхема

Члени королівської родини у списку запрошених на торжество.

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Герцоги Сассекські, Меган Маркл та принц Гаррі, відвідають весілля старшого сина Бекхемів Брукліна та його та його нареченої, американської акторки Ніколи Пельц. Про це повідомляє The Mirror.

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Уже 9 квітня 2022 року у Флориді, США відбудеться церемонія одруження 23-річного Брукліна Бекхема і доньки американського мільярдера Ніколи Пельц. Торжество пройде в Палм-біч у розкішному маєтку батька нареченої з краєвидом на океан. Ведучим вечора буде батько нареченого — футболіст Девід Бекхем, а діджеєм вечірки стане репер Снуп Догг.

Серед запрошених гостей, окрім світових знаменитостей, і члени королівської родини Великобританії, серед них королівський онук принц Гаррі з дружиною Меган Маркл, які з 2020 року мешкають у США. Повідомляється, що герцоги Сассекські відвідають церемонію.

[ + – ] Бруклін Бекхем і Нікола Пельц одружуються після 2 років очікування, адже пропозицію своїй коханій Бруклін зробив ще влітку 2020 року Фото: Instagram brooklynbeckham

Зазначимо, що свого часу зіркове подружжя Бекхемів, Девід та Вікторія, відвідали весілля герцогів Сассекських у 2018 році.

Раніше Фокус писав про деталі першої частини церемонії одруження Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц, яка пройде в США. А вже друга частина відбудеться на батьківщині нареченого, у Великобританії.

Нагадаємо, весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц обійшлося зірковим батькам у мільйони фунтів стерлінгів.